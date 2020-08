Un programme de techniques policières adapté aux réalités autochtones

mputsylo via Getty Images

Grâce à un partenariat avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de Baie-Comeau offrira dès l’automne 2021 un programme de techniques policières adapté aux communautés autochtones et aux régions.

Il aura fallu trois ans de travaux et de représentations pour former le partenariat et obtenir une autorisation provisoire.

C’est le deuxième partenariat entre les deux Cégeps. L’an dernier, le campus de Val-d’Or du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue avait permis au Cégep de Baie-Comeau d’obtenir un programme de Soins préhospitaliers d’urgence (SPU), pour la formation d’ambulanciers.

«Ces partenariats viennent diversifier notre carte de programmes, ce qui permet aux étudiants de la Côte-Nord de demeurer dans la région pour étudier, indique le Directeur du Cégep de Baie-Comeau, Claude Montigny. Ici, nous avons neuf communautés autochtones, dont cinq qui ont leur propre poste de police. Nos finissants seront bien outillés quand ils reviendront travailler dans leur région.»

Une première cohorte

L’autorisation provisoire permet au Cégep de Baie-Comeau de former trois cohortes de vingt étudiants chacune, parrainée par le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. «Nos deux régions possèdent de nombreuses caractéristiques similaires, fait valoir le directeur du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. Nous partageons de plus les mêmes réalités, et nous sommes heureux de partager notre expertise.»