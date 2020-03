Le programme des seringues est en suspens dans les prisons fédérales

Il a déclaré que l’établissement albertain Drumheller, seule prison à offrir un site d’injection sûr, sera en mesure de gérer son programme sur une base limitée en fonction de la disponibilité des professionnels de la santé.

Le syndicat préfère l’idée des sites d’injection plutôt que des échanges d’aiguilles, car les travailleurs estiment que cela constitue une menace pour le personnel.

«C’est le moins pire des deux maux», a dit M. Bloomfield.

Il a dit que la priorité pour les prisons du Canada est de garder la COVID-19 à l’écart.

«Une fois en-dedans, c’est comme un bateau de croisière. Nous sommes tous au même endroit et ça ne va pas bien se passer.»

Le service correctionnel voit le programme comme un moyen de prévenir la propagation des maladies infectieuses par ceux qui s’injectent des drogues et partagent des seringues en prison.

Le service a déclaré que les taux de VIH en prison sont 200 fois plus élevés que dans la population générale, et les taux d’hépatite C sont 260 fois plus élevés.

Sandra Ka Hon Chu, directrice de la recherche et de la défense des droits auprès du Réseau juridique canadien VIH / sida, a dit qu’elle serait «naturellement inquiète et avec raison» si le programme, qui empêche la propagation des maladies infectieuses, était suspendu.

«La suspension du programme signifie que les détenus continueront d’être exposés au risque d’infection par le VIH et le VHC ainsi qu’à d’autres atteintes à leur santé, a t-elle déclaré. Comme pour les autres soins de santé essentiels, le SCC doit être capable de continuer à fournir des soins de santé essentiels à ses détenus.»

À VOIR AUSSI: La question à 1000$: La chloroquine, c’est quoi?