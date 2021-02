Un programme de rachat obligatoire n'aurait pas été efficace, selon Trudeau

OTTAWA - Un programme de rachat des armes d’assaut non obligatoire et une permission donnée aux villes d’interdire les armes de poing, alors que ce sont les provinces et non Ottawa qui peuvent accorder pareil pouvoir aux municipalités.

Le plus récent projet de loi fédéral pour resserrer le contrôle des armes à feu ne semble pas livrer la marchandise promise en campagne électorale par les libéraux de Justin Trudeau.

Le gouvernement fédéral n’a pas encore de date à offrir pour l’entrée en vigueur d’un programme de rachat des quelque 1500 modèles d’armes d’assaut interdites depuis le printemps dernier.

Le premier ministre affirme que pareil programme n’a pas à être obligatoire puisque la loi, lorsqu’elle sera adoptée, rendra ces armes “entièrement inutiles”.

Pas le droit de les vendre, de les léguer, de les donner, de les transporter, ni d’appuyer sur leurs gâchettes.

“Ces fusils sont maintenant inutiles en tant que fusils”, a répété à plusieurs reprises M. Trudeau pendant la conférence de presse tenue mardi pour annoncer le dépôt du projet de loi C-21.

Pour justifier la décision de ne pas rendre obligatoire le programme de rachat, M. Trudeau a dit avoir examiné l’exercice néo-zélandais en la matière et y avoir décelé des problèmes.

“Nous avons découvert que très souvent, si les autorités et les gouvernements n’avaient pas d’information exacte sur qui a ces armes, quelles armes circulent et où elles sont, cela limite l’efficacité d’un programme de rachat”, a renchéri le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair.

Or, les autorités fédérales estiment à plus de 50 000 le nombre d’armes d’assaut dont la vente et la possession sont devenues illégales au printemps. Comme ces armes n’étaient pas à usage restreint jusque là, Ottawa n’en connaît pas le nombre exact et ne peut pas les localiser.

Environ 105 000 armes qui étaient déjà à usage restreint avant que les nouvelles règles du printemps ne les rendent illégales sont cependant faciles à trouver, leurs propriétaires détenant des permis spécifiques.

Le gouvernement fédéral assure le droit acquis à tous ces propriétaires. Toutefois, C-21 leur ordonnera à d’obtenir un nouveau permis pour pouvoir conserver les armes d’assaut.

“Nous nous attendons qu’au fil des années, (...) parce que ces armes ne peuvent pas être léguées à une prochaine génération, dans plusieurs décennies, ces armes-là vont toutes être retournées”, a supposé M. Trudeau.

“On s’attend aussi à ce que la plupart des gens qui ont acheté ces armes à feu de façon légale vont se rendre compte que ça ne sert absolument à rien de les garder maintenant et on leur offrira une compensation juste”, a-t-il ajouté.

Ottawa calcule environ 1300 $ par arme et estime le budget total du programme de rachat entre 200 et 300 millions $, a dit le ministre Blair, à condition qu’il y ait entre 150 000 et 200 000 armes semblables au pays.

Armes de poing

Le projet de loi C-21 prévoit permettre aux municipalités d’interdire les armes de poing. Déjà, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué que pareille mesure serait inefficace. Elle réclame plutôt qu’Ottawa interdise ces armes à la grandeur du pays.

Le premier ministre Trudeau lui répond qu’il y a des maires qui veulent ce pouvoir et qu’il a promis, lors de la campagne électorale de 2019, de le leur donner.

Les fonctionnaires qui ont tenu une séance d’information pour expliquer C-21 ont cependant admis que rien dans le projet de loi ne change le partage des compétences.

“C’est une bonne question pour les provinces: quel type d’autorité réglementaire est-ce qu’elles vont donner à leurs municipalités?”, a offert un cadre supérieur du gouvernement.

Réactions aux mesures pour les armes d’assaut

“Peu importe que les propriétaires d’armes ne seront pas “autorisés″ à les utiliser. Le fait est qu’ils le peuvent. Et ça n’en prend qu’un seul pour provoquer un massacre”, écrit dans un communiqué du groupe Polysesouvient Nathalie Provost qui a survécu au massacre de Polytechnique.

“C’est une trahison totale”, s’est indignée Suzanne Laplante-Edward, mère d’Anne-Marie assassinée à l’école Polytechnique.

″À l’automne 2019 (...) les libéraux ont annoncé en grande pompe qu’ils allaient interdire et racheter toutes ces machines de guerre. Ils ont menti”, a protesté la femme qui milite pour un plus grand contrôle des armes à feu depuis trois décennies.

Dans un tout autre camp, le chef conservateur Erin O’Toole a dit s’inquiéter pour le coût du programme de rachat en citant les 2 milliards $ dépensés pour le registre des armes d’épaule, registre démantelé par le gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Autres dispositions de C-21

Le nouveau projet de loi augmente les peines pour le trafic d’armes. Il rend également plus difficile d’importer des munitions.

“On va (...) proposer des lois qui permettront aux amis et aux proches qui s’inquiètent d’une situation de demander à la cour de confisquer immédiatement les armes à feu des individus violents et à risque, et de suspendre leur permis d’acquisition. Ces mesures aideront aussi à prévenir des cas de suicide”, a également indiqué M. Trudeau.