ICI Première dévoile les nouveautés de sa programmation estivale

Pas moins de sept nouvelles émissions agrémenteront la grille horaire de la chaîne ICI Première pour la saison estivale, qui se déploiera du 22 juin au 16 août. De nouveaux rendez-vous promettant confidences, réflexions et discussions passionnées.

Du lundi au vendredi, à 13h, André Robitaille sera aux commandes de Pétillant et corsé, qui proposera «des rencontres humaines et inspirantes» visant à aborder le monde de la culture sous un angle inusité. Le tout à travers le ton et le style de l’animateur avec lequel nous sommes déjà familiers.

De son côté, Jean-Sébastien Girard transporte son émission JS Tendresse d’ICI Musique vers ICI Première, où elle deviendra JS Tendresse Plus. À travers la présentation de divers succès radiophoniques et de compositions ayant marqué les galas de l’ADISQ, l’émission proposera également son lot d’entrevues, d’anecdotes et de surprises. Tous les vendredis, à 19h.

Le samedi, à 14h, Nathalie Petrowski et son conjoint Michel Lacombe seront à la barre de l’émission OK Boomer, une série de huit épisodes qui, comme son nom le laisse deviner, abordera les différents conflits générationnels opposant les baby-boomers aux milléniaux et à la génération Z autour des sujets de l’actualité de la dernière année.

Catherine Perrin proposera Le calendrier de l’après tous les samedis, à compter de 15h. L’animatrice s’intéressera aux effets qu’a eus la crise de la COVID-19 sur nos vies personnelles et collectives. Entourée de spécialistes issus des domaines de la sociologie, de la psychologie et de la philosophie, elle mesurera l’impact de la pandémie sur les différentes sphères de notre quotidien, à travers les témoignages de personnalités publiques comme la boxeuse et infirmière Kim Clavel, le sondeur Jean-Marc Léger, le chef Jérôme Ferrer et le metteur en scène Robert Lepage.

Pierre-Yves Lord vous invite pour sa part à un 5 à 7 festif tous les samedis à 17h avec Il est toujours 5h quelque part. Une émission qui mettra en valeur sa passion pour la musique et son goût de l’évasion.

Les samedis, à 19h, Élise Guilbault et Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques animeront Laisse-moi te présenter, qui sera l’occasion de partager avec leurs invités confidences et réflexions sur des thèmes universels, dont la cuisine avec Anne Dorval et Vincent Dion Lavallée, la relation au corps avec Louise Lecavalier et Béatrice Martin, l’amour avec Jean-Philippe Wauthier et Christian Charette, et l’art de faire rire avec Marc Labrèche et Marc Brunet.

Finalement, Zeneb Blanchet animera Paroles d’ados, du lundi au jeudi à 19h (du 20 au 30 juillet). Une émission qui donnera la chance aux jeunes de 14 à 17 ans de s’exprimer sur leur réalité parsemées de changements et de moment déterminants, laquelle fut passablement altérée depuis le début de la pandémie.