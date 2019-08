La rentrée à Z: faire rire, toucher et faire réfléchir

On peut dire que Z frappe un bon coup en présentant, cet automne, une programmation composée de six nouvelles productions originales, dont deux mettant respectivement en vedette Maripier Morin et Jean-François Mercier comme on ne les a encore jamais vus. Ce qui frappe le plus lors du visionnement des premières images de Mais pourquoi? et Rire sans tabous? Le caractère authentique, ouvert et sans jugement des deux animateurs.

Au-delà de l’image

Qui aurait cru que ce serait les images de la nouvelle émission animée par Jean-François Mercier qui susciteraient le plus d’émotions? À la barre de Rire sans tabous (les mercredis à 21h, dès le 4 septembre), l’humoriste reconnu pour son franc-parler (exagéré) se dévoile comme jamais et de magnifique façon. Le temps d’un long week-end passé dans un chalet de Val-Morin en compagnie de gens victimes de divers préjugés, il se fait - de son propre aveu – «volontaire, ouvert et humble».

«Nous sommes dans l’acceptation et non dans le jugement, dit-il. Les gens qui vivent des choses graves n’ont pas le choix d’avoir de l’humour par rapport à ça; c’est plus une question de survie. Je trouve que d’en rire sans tabous permet à l’humour de prendre la place qu’elle devrait avoir. Car ces gens aiment rire. Ce qu’ils n’aiment pas, c’est être méprisés et qu’on se moque d’eux.»

S’il affirme que ce Jean-François Mercier humain et sensible le représente bien, il insiste pour dire que ce n’est pas de lui qu’il s’agit ici, mais de ces gens à la résilience et la force inspirantes. Des gens dont le quotidien se fait prétexte pour aborder des sujets difficiles et souvent tabous tels la maladie mentale, la religion, les maladies incurables, ou encore le fait de vivre avec peu ou sans vision. Au terme de ces trois jours de partage, l’humoriste livrera un spectacle d’humour abordant ces thèmes difficiles, teinté par les récentes confidences et conversations.