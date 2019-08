ICI Télé mise sur plus de diversité et des valeurs sûres

C’est l’un des mots d’ordre de cette rentrée à ICI Télé. Comme l’a annoncé la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dominique Chaloult, la chaîne s’est donnée pour mission de promouvoir plus de diversité à l’écran. Dans ce cadre, ICI Télé a fait le pari de programmer, le jeudi à 20h, un nouveau jeu animé par Pierre-Yves Lord, 100 Génies, avec des jeunes de 14 à 17 ans qui s’affrontent dans une «compétition originale et diversifiée», à travers des questions de connaissances générales et des énigmes à résoudre.

Autre nouveauté de cette rentrée à ICI Télé, Faites-moi rire!, programmée le vendredi à 20h (dès le 13 septembre), va mettre à l’honneur de jeunes humoristes chargés de divertir les invités de l’animatrice Pénélope McQuade. De son côté, Sébastien Diaz va animer (dès le 9 septembre, à 16h) un nouveau rendez-vous quotidien, On va se le dire, qui a reçu pour mandat de traiter des sujets les plus divers, tout en étant connecté avec le public par l’intermédiaire d’une plateforme interactive.

Au-delà des programmes jeunesse, la diversité est aussi à l’honneur dans Toute la vie, la nouvelle fiction très attendue de Danielle Trottier, diffusée le mardi à 20h (dès le 10 septembre) et destinée à prendre la place d’Unité 9 dans le cœur des Québécois. Ce drame suit le quotidien d’un établissement unique au monde, l’école Marie-Labrecque, accueillant une soixantaine de jeunes filles âgées de 12 à 17 ans, toutes enceintes ou jeunes mamans. L’occasion de retrouver Roy Dupuis au petit écran dans le rôle d’un psychoéducateur aux côtés d’Hélène Bourgeois-Leclerc dans la peau de la directrice de l’école, et de découvrir de jeunes comédiennes venant d’horizons divers.



Des succès à retrouver

On pourra, par ailleurs, suivre deux séries qui ont déjà très bien marché sur la plateforme ICI Tou.tv Extra : Le monstre (dès le 11 septembre, à 21h), inspirée du récit autobiographique d’Ingrid Falaise avec la talentueuse Rose-Marie Perreault dans le rôle-titre, puis la deuxième saison de Plan B (dès le 30 octobre), mettant en vedette Sophie Lorain, bouleversante dans la peau d’une mère prête à tout pour sauver la vie de sa fille.

Autre grand succès sur ICI Tou.tv Extra, le suspense psychologique Cerebrum, avec Claude Legault et Christine Beaulieu, sera diffusé un peu plus tard cet hiver, tout comme les nouvelles saisons de Faits Divers, Lâcher prise et Les pays d’en haut. On pourra aussi retrouver cet hiver la docu-série en six épisodes Le dernier soir, qui a vu la journaliste Monic Néron reprendre l’enquête sur le meurtre mystérieux en 1975 de deux ados de Longueuil, Diane Déry et Mario Corbeil, et qui a donné des frissons dans le dos de nombreux abonnés d’ICI Tou.tv Extra.

Un documentaire très attendu sur la tuerie de Polytechnique

Côté documentaire, c’est une offre toujours plus riche et passionnante qui nous attend à ICI Télé. Outre un documentaire sur les relations toxiques, Face aux monstres, (le 23 octobre à 21h), qui fait écho à la minisérie Le Monstre, le reportage Polytechnique 30 ans plus tard, programmé le 26 novembre à 21h, pour marquer le triste anniversaire de la tragédie qui a coûté la vie à 14 femmes tombées sous les balles d’un tueur misogyne, promet d’être particulièrement bouleversant. Dans un autre registre, on a hâte de découvrir le portrait de Laurent Duvernay Tardif, LDT: Toujours plus loin (le 3 décembre à 21h), sur un athlète qui a réussi l’exploit de briller dans la NFL tout en décrochant son diplôme en médecine.

Parmi les valeurs sûres de la chaîne, Les enfants de la télé font leur rentrée des classes en septembre pour une dixième saison (le mercredi à 20h), alors qu’Infoman entame sa vingtième saison (le jeudi à 19h30) et que Guy A. Lepage retrouve Dany Turcotte pour une seizième saison de Tout le monde en parle (le dimanche à 20h).