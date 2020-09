Il existe deux profils de télétravailleurs. Quel est le vôtre?

PeopleImages via Getty Images Avez-vous besoin d’agendas et de calendriers séparés pour les rendez-vous et les tâches à faire au travail et à la maison? Si oui, vous êtes peut-être un segmenteur.

TRAVAIL - Les sphères du travail et de l’intime doivent-elles rester distinctes, ou préférez-vous mêler vos tâches au reste de votre journée ? La réponse à cette question indique si vous être plutôt un «segmenteur» ou un «intégrateur». Les chercheurs classent ces deux personnalités au travail selon des préférences individuelles concernant les limites entre la maison et le travail.

Bien que ces différentes personnalités aient été identifiées bien avant l’avènement du télétravail dû à la pandémie de coronavirus, il est vital de savoir dans quel camp vous vous trouvez: travailler pendant cette période de bouleversements permanents est déjà assez épuisant, mais aller à l’encontre de votre personnalité peut aggraver vos sensations d’épuisement ou de surmenage.

Comment savoir si vous êtes un segmenteur ou un intégrateur

«Les segmenteurs cloisonnent au maximum vie professionnelle et vie privée, alors que les intégrateurs n’hésitent pas à passer de l’un à l’autre: ils travaillent un peu, puis passent du temps avec leur famille ou à faire quelque chose à la maison, puis retournent travailler», explique Laurens Steed, professeure adjointe de gestion à la Farmer School of Business de l’université de Miami.

Elle fait remarquer que les uns et les autres se situent sur une même ligne continue: vous pouvez être un segmenteur extrême, un intégrateur extrême ou vous situer quelque part entre les deux.

Dans Home and Work: Negotiating Boundaries Through Everyday Life (paru en 1996), la sociologue Christena Nippert-Eng constatait que les segmenteurs établissent la limite entre le travail et la maison à l’aide d’objets, par exemple avec des calendriers, des uniformes ou des jeux de clés séparés pour chaque lieu ou activité.

Dans le livre, Joan, une employée de bureau qui préfère la segmentation, a un petit calendrier avec ses échéances et rendez-vous professionnels et un grand calendrier mural qui indique ses jours de vacances et les visites familiales prévues. Elle regarde ce dernier lorsqu’elle a besoin de s’évader.

Selon Laurens Steed, les segmenteurs arrivent plus facilement à «faire la coupure» avec le travail, alors qu’il peut être plus difficile pour les intégrateurs de résister à l’envie de retourner à l’ordinateur afin, par exemple, de répondre à un e-mail tard dans la nuit.

Les profils d’intégrateur sont plus fréquents. Google, qui a utilisé les recherches de Christena Nippert-Eng dans une étude sur ses propres effectifs, a constaté que plus des deux tiers se qualifiaient d’intégrateurs et étaient plutôt d’accord avec l’affirmation suivante: «Il m’est souvent difficile de dire où se termine ma vie professionnelle et où commence ma vie privée.»

Alexander Shelegov via Getty Images

Si vous ne savez toujours pas si vous êtes un intégrateur ou un segmenteur, faites le suivi pendant une semaine ou deux de la manière dont vous travaillez, commente Cynthia Pong, coach professionnelle féministe et autrice du livre Don’t Stay in Your Lane: The Career Change Guide for Women of Color.

«Prenez un carnet ou un agenda et notez les moments où vous travaillez, comment vous travaillez et voyez si vous êtes une personne qui aime cloisonner naturellement ou si vous travaillez mieux quand vous vous mélangez les genres», ajoute-t-elle. Lorsqu’elle a créé son entreprise, les gens lui ont dit d’établir des limites strictes et de «toujours terminer [sa journée] à un moment précis et de quitter l’espace de travail», mais ce n’était pas réaliste compte tenu de sa préférence pour une vie professionnelle et personnelle fluide.

Malheureusement, la façon dont vous travaillez ne dépend pas toujours de vous. Maintenant que votre maison est peut être votre bureau grâce au coronavirus, il peut être facile d’effacer les limites entre votre travail et le reste de votre vie. Laurens Steed fait aussi remarquer que la culture de votre entreprise en matière d’horaires de travail peut imposer l’intégration ou la segmentation, même lorsque vous préférez l’autre mode de fonctionnement.

Si vous chapeautez une équipe, vous devez savoir que certains préfèrent fixer des limites strictes à leur vie professionnelle, même si ce n’est pas votre cas. Pour les communications en dehors des heures de travail, demandez-vous si vos collaborateurs doivent réagir immédiatement, précise Laurens Steed.

L’importance de se ressourcer

Quelles que soient vos préférences, chacun a besoin d’une pause pour se ressourcer. Laurens Steed, coauteure d’une analyse de 198 études réalisée en 2019, a constaté que le fait de prendre le temps de récupérer améliorait le sommeil, le bien-être et les performances professionnelles.

Pour elle, un véritable temps de récupération doit comprendre un moment de détachement du travail, une relaxation, un sentiment de maîtrise (comme quand vous apprenez à faire du vélo) ou de contrôle sur le déroulement des choses. Gardez à l’esprit que ce qui peut être une activité reposante et recharge vos batteries à un moment donné peut devenir un moment de stress une autre fois. Parfois, passer du temps avec vos enfants peut vous donner la sensation de récupérer, mais les jours où ils ne veulent pas manger ou se coucher, cela peut vous épuiser.

La durée d’une pause peut également varier. Les segmenteurs préféreront peut-être se dire: «Je finis à 17h30 ou 18h, et puis je passe le reste de ma soirée à la maison.» À l’inverse, les intégrateurs seront plus à l’aise en prenant de courtes pauses dans la journée, et se dire: «Je vais prendre 30 minutes pour aller me promener».

Si vous trouvez difficile de mettre fin à une journée de travail, essayez de prévoir quelque chose que vous ne pouvez pas annuler, comme un cours du soir déjà payé, jusqu’à ce que cela devienne une routine, ajoute Cynthia Pong. Cela vous obligera à tirer le meilleur parti de votre journée de travail, et à trouver du temps pour récupérer.

«Vous formez aussi les personnes avec lesquelles vous pourriez travailler, et qui penseront, ‘Ah, OK, je n’aurai plus de nouvelles de Cynthia avant demain’», conclut-elle.