L'ajout de professionnels à l'école demeure nettement insuffisant

KatarzynaBialasiewicz via Getty Images Selon l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, le ratio au Québec n’est que de 30 orthophonistes par tranche de 100 000 habitants.

MONTRÉAL — L’ajout espéré de quelques centaines de professionnels dans le réseau de l’éducation ne se réalise que partiellement faute de personnel disponible et, même s’il se matérialisait, il ne représenterait qu’un cataplasme sur une jambe de bois.

En juin dernier, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, annonçait l’ajout de «850 enseignants, professionnels et ressources de soutien professionnelles» accompagné d’une enveloppe récurrente de 70 millions $. «La cavalerie s’en vient!» clamait alors le ministre Roberge.

Or, la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation (FPPE-CSQ), qui représente les professionnels de 69 des 72 commissions scolaires de la province, dénombre environ 300 postes ouverts et non comblés seulement du côté des professionnels depuis l’annonce du ministre Roberge, principalement des postes de psychologues, de psychoéducateurs et d’orthophonistes.

Et même s’ils étaient comblés, un relevé effectué par La Presse canadienne auprès des ordres professionnels et associations de cinq corps d’emploi — psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes, orthopédagogues et ergothérapeutes — et de la FPPE démontre qu’il faudrait pratiquement doubler leur nombre pour que leur action réponde véritablement aux besoins criants des élèves en difficulté d’apprentissage, ce que confirme le président de la FPPE, Jacques Landry: «On n’a jamais comblé les coupes (durant la période d’austérité du gouvernement Couillard) et même là où on a comblé, il en manquait partout avant les coupes. On a calculé qu’il en faudrait au minimum 2000 nouveaux pour arriver à être capables d’offrir un minimum de services.»

Un croisement de données provenant de la FPPE, du ministère de l’Éducation, de plusieurs commissions scolaires et d’autres sources permet d’établir que, pour les 69 commissions scolaires où la FPPE est impliquée, chaque psychologue à temps plein a en moyenne 3,4 écoles sous sa responsabilité, les psychoéducateurs 2,3 écoles, les orthophonistes 3,1 écoles, les orthopédagogues 5,5 écoles et les ergothérapeutes... 51,4 écoles (1).

Le diagnostic, une question d’argent plus importante que le traitement

Le nombre actuel de professionnels dans les disciplines les plus cruciales pour l’aide aux enfants en difficulté ne suffit, dans l’écrasante majorité des cas, qu’à fournir un diagnostic, mais le suivi ou le traitement est minime, lorsqu’il n’est pas carrément inexistant.

«Le problème — et c’est comme ça pour l’ensemble du personnel professionnel en services directs — c’est qu’il y a une grosse pression à l’évaluation. Alors on évalue les élèves, mais intervenir et faire le suivi devient extrêmement difficile», raconte Jacques Landry.

Or, il y a une raison clairement financière pour privilégier le diagnostic car le ministère de l’Éducation alloue des budgets pour le soutien d’élèves qui ont certains besoins et auxquels on attribue une «cote administrative», explique M. Landry: «On exige encore qu’on attribue une cote administrative pour tous les élèves pour lesquels il y a des sous qui vont arriver. C’est très vrai pour les orthophonistes, c’est très vrai pour des psychologues par exemple». Il précise toutefois que ce n’est pas le cas en orthopédagogie et en psychoéducation «parce que ce sont plus souvent des élèves à risque et pour les élèves à risque, le financement est global plutôt qu’individuel».