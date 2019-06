14 trouvailles québécoises et écoresponsables au banc d’essai

Instagram

En cette ère de changement, les items écoresponsables ont la cote et se multiplient dans les rayons. Plusieurs sont conçus ou fabriqués au Québec. Sont-ils efficaces ? En voici 14 qui reçoivent notre approbation. Dans la cuisine : Un rouleau essuie-tout réutilisable Répandus en Europe, les essuie-tout réutilisables font du chemin au Québec, surtout grâce à l’entrepreneure Marie-Pierre Bérubé qui a fondé la marque KLIIN. Outre ses essuie-tout carrés et colorés (on aime les collabos avec les artistes!), la marque vient de lancer un rouleau de cinq feuilles essuie-tout, plus minces que les premiers, mais aussi efficaces. Ils sont également lavables à la machine et peuvent être compostés, une fois qu’ils ont accompli leur mission.

Du vrac… à emporter! La populaire marque Attitude a fait jaser dernièrement en lançant son « vrac à emporter ». Ces grands formats de 4L, vendus dans les pharmacies et commerces, permettent de remplir les bouteilles de divers produits ménagers et de soins corporels. Bien que le mot “vrac” ait fait sourciller les adeptes du zéro déchet, les contenants de 4L sont 100% recyclables. C’est un pas dans la bonne direction.

Un arc-en-ciel de pailles La guerre à la paille jetable a été déclarée. Non biodégradable, souvent non recyclable, elle pollue l’environnement et les océans. C’est pourquoi les alternatives se sont multipliées ces derniers temps : pailles en papier, en acier inoxydable, en silicone, en bambou, etc. Notre coup de cœur va à la compagnie montréalaise Stram et à ses pailles arc-en-ciel en acier inoxydable. Le plus : l’ensemble vient dans un sac de coton réutilisable.

Un emballage en cire d’abeille Par quoi remplacer la pellicule plastique saran wrap ? Par de la cire d’abeille! Plus précisément par un couvre-plat Api-flex. Chaque feuille est composée d’un tissu enduit de cire d’abeille et fabriquée à la main par les apiculteurs de Le petit rucher du Nord, dans Les Laurentides. Testés à de maintes reprises, les multiples formats des emballages réutilisables tiennent bien en place et conservent la fraîcheur des aliments.

Dans la trousse à cosmétiques : Du vrac sous la douche Du gel douche en vrac ? On aime celui d’Oneka Elements, une entreprise québécoise dont on affectionne les cosmétiques depuis bon nombre d’années. Les produits, incluant shampooings, revitalisants, gels douche et savons, sont créés à partir des plantes sauvages et cultivées dans les jardins à Frelighsburg. Le plus : ces produits sont aussi offerts en vrac, dans plus de 150 points de vente au pays.

Des tampons démaquillants en fibre de bambou Se démaquiller tous les soirs, voilà une bonne habitude. Se démaquiller avec un tampon réutilisable, voilà qui est encore mieux! On aime ceux d’Ola Bamboo, - désormais vendus chez Jean Coutu - et qui permettent de retirer avec douceur même le mascara hydrofuge, le rouge à lèvres et le vernis à ongles! Hop, un tour dans la laveuse (dans le sac en filet) et ils sont prêts pour une autre tournée!

Un masque de fruits Donner une deuxième vie aux fruits moches… en les intégrant à des masques de beauté ? Voilà la chouette idée derrière les marques Pulpe de vie de Laboratoire Larima. En plus d’être faits de coton biologique et biodégradables, ces masques en feuille sont également végétaliens, non testés sur les animaux et faits avec des ingrédients à 99,2 % d’origine naturelle. Bref, il n’y a pas plus écolo! Mais surtout, ils sont hydratants et bénéfiques pour la peau.

Un shampooing en pain au masculin Utiliser des shampoings en pain permettrait d’éviter le gaspillage de 552 millions de bouteilles en plastique autrement jetés chaque année. Pas surprenant que, dans ce rayon, une multitude de barres et pains de toutes les couleurs envahissent le marché. Pour les hommes, la marque québécoise Rituels, dorénavant vendue chez Simons, propose une barre 2 pour 1 pour laver à la fois les cheveux et la barbe. Un must!

Une boule de séchage Exit les assouplisseurs liquides ou en feuille! Les boules de séchage en laine gagnent en popularité, et avec raison. Placées dans la sécheuse, elles sont reconnues pour réduire le temps de séchage et éliminer le froissement et la statique des vêtements de façon écologique. Parmi nos coups de cœur, celle de Maison Lavande répand un subtil parfum fleuri sur les vêtements lorsqu’on lui ajoute quelques gouttes d’huile essentielle.

Un savon pour sauver les abeilles Selon l’ONU, le taux d’extinction des abeilles est aujourd’hui de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. Afin de contribuer à la protection de ces pollinisateurs, Bleu Lavande s’engage à remettre 0,50 $ à l’organisme Bee City Canada pour chaque savon lavande-miel vendu en ligne (au coût de 9 $). Fabriqué de manière artisanale au Québec, ce nouveau savon enrichi de miel et d’huile essentielle de lavande est vraiment doux pour la peau.

Dans les déplacements : Partout, les sacs à collation! Les sacs à collation réutilisables ne sont pas seulement pour l’école! La plupart ont un revêtement imperméable à l’intérieur et sont facilement lavables : ce qui permet d’y glisser presque n’importe quel aliment. On aime la collection minimaliste de La fabrik éco qui passe facilement de la boîte lunch au sac à main. Le plus : certains sacs permettent d’inscrire le nom de l’enfant sur l’étiquette.

C’est dans le sac! Un sac pour le pain, un autre pour les fruits, les emplettes ou le vin. Bref, il y a un sac pour chaque aliment et objet chez Dans le sac, une jeune entreprise québécoise qui propose une alternative écologique, minimaliste et pratique aux sacs de plastique. Coup de cœur pour le sac de coton « Merci » qui permet d’arrêter illico presto au marché!

Une tasse de café entièrement recyclée Certes, l’innovation n’est pas québécoise, mais elle mérite notre attention. Celle de rCUP, la première tasse entièrement fabriquée à partir de gobelets de carton jetés. C’est en fait une entreprise de Québec, BeCoffee, qui est récemment devenue le premier distributeur canadien de ces tasses réutilisables. Verdict : c’est la parfaite idée-cadeau pour la fête des Pères ou pour offrir aux professeurs en cette fin d‘année scolaire! On aime.