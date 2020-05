8 produits ménagers québécois et écolos

attitude_living/Facebook

Oui, c’est possible de donner un coup de propre à notre maisonnée tout en étant écolo, éthique, et solidaire envers les entrepreneurs québécois. Optez pour les produits nettoyants de chez nous! Voilà de quoi être doublement fier de son ménage du printemps.

Gros coup de coeur pour les produits naturels, biodégradables et faits à la main de cette entreprise lavalloise. Tout est fabriqué de façon artisanale, par des personnes avec défis particuliers, avec du savon de Marseille. On en retrouve autant dans la crème à récurer, crème nettoyante, nettoyants tout usage ou les produits de lessive ou la toute nouvelle poudre pour le lave-vaisselle. Gros plus: leur atelier est (presque) zéro déchet. Il génère un seul sac d’ordures par semaine.

Cette entreprise montréalaise est la leader des produits ménagers naturels, doux pour la peau, hypoallergéniques, et véganes. Et son offre est quasi illimitée: du nettoyant à planchers de bois au liquide à vaisselle pour biberons en passant par le nettoyant à fruits et légumes ainsi qu’une gamme encore plus douce conçue pour les gens souffrant d’eczéma.

Pour devenir encore plus vert, Attitude a lancé son programme de remplissage en vrac ou éco-recharge dans des boîtes en carton de 2 litres (que vous pouvez voir dans la publication Instagram ci-haut). Elle s’est aussi récemment engagée à planter plus d’un million d’arbres dans le monde.

La lavande nous envoûte avec son doux parfum, mais saviez-vous qu’elle était aussi un antibactérien naturel? La Maison Lavande à Saint-Eustache propose une courte série de produits tout doux qui nettoie tout sur son passage, autant pour l’entretien ménager que pour la lessive. Du nettoyant tout-usage au savon à vaisselle en passant par l’eau de linge pour parfumer nos plus beaux habits.

Des produits nettoyants écolos fabriqués au Québec, des ingrédients sécuritaires et véganes pour les peaux sensibles et les bébés, mais tout de même efficaces, c’est ce que propose Pure.

L’entreprise de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a également une nouvelle gamme de produits pour la lessive pour bébé conçu en collaboration avec la marque Omaïki. Tout est biodégradable et rien n’a été testé sur des animaux. On compte un détergent, un assainissant, une poudre décrassante efficace pour le nettoyage des couches réutilisables, par exemple, ainsi qu’une lotion corporelle à 98,9% naturelle pour maman et bébé.

Pionnière dans les produits nettoyants écolo, cette entreprise lavalloise fondée en 1984 propose une gamme d’essentiels de l’entretien biodégradable. Nettoyant tout usage, à vitre et miroir, salle de bain ainsi que du savon à main, des pastilles pour lave-vaisselle et le duo pour la lessive, détergent-assouplisseur. Le tout est enrichi de probiotiques pour une élimination active et longue durée des bactéries, au lieu du raid chimique imposé par les produits «traditionnels» qui disent tuer 99,9% des germes.

Son nom a beau être en anglais, il s’agit pourtant bel et bien d’une entreprise de chez nous. The Unscented Company - du fabricant québécois Baléco - fait fureur pour ses produits ménagers et corporelles sans fragrance, donc plus doux pour la peau. Dans la gamme maison, on retrouve nettoyant tout usage, pastilles pour le lave-vaisselle, vinaigre nettoyant, et produits pour la lessive. Des éco-recharges de 4 litres ou 10 litres dans des boîtes en carton sont en plus disponibles pour chaque produit.

C’est le spécialiste québécois des produits ménagers écologiques en vrac. Lemieux propose pas moins de 100 variantes de nettoyants fabriqués au Québec pour optimiser nos corvées quotidiennes. Tout le monde y trouve son compte, jusqu’aux parfums puisqu’il y en a 15. Oui, 15! Seul petit hic: la commande en ligne n’est pas possible pour l’instant, mais les points de vente sont nombreux.

Spécialisée en fine literie, l’entreprise montréalaise Bigarade propose de venir déposer à votre porte de charmants contenants en verre remplis de détergent et assouplisseur biodégradables fabriqués au Québec, rappelant les bouteilles de lait livrées autrefois à domicile.

Il suffit de s’abonner à leur service d’abonnement, de choisir la quantité ainsi que la fréquence de livraison qui vous convient. Vous recevrez le tout par la poste. Attendez d’accumuler quelques bouteilles vides et Bigarade viendra les récupérer pour les remplir avant de vous les retourner.