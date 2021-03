Des produits québécois éco-responsables et naturels pour les peaux noires

Getty Images

Les produits de beauté québécois pour la communauté noire ne couraient pas les rues. Parties de ce constat, Keisha Lamptey et Adeline Louison - deux jeunes femmes afro-descendantes - ont lancé leur marque Nuances self-care, avec le souci de prendre soin de la peau et des cheveux de la communauté noire canadienne, avec des produits naturels, éco-responsables et abordables. Des produits destinés aux femmes et aux hommes pour les cheveux ainsi que pour la peau. Au programme: savons, crèmes, shampoings et après-shampoings.

Coup de projecteur sur un projet novateur, récompensé par une bourse déterminante - et qui n’a pas fini de se distinguer.

Comment est née la marque?

«La communauté noire a pendant longtemps été forcée de se conformer aux standards de beauté occidentaux, les produits de beauté accessibles n’étaient pas adaptés à leur type de peau, et encore moins à leur nature de cheveux. De ce fait, beaucoup de produits contenant des ingrédients chimiques étaient consommés par les Canadiens noirs, pouvant avoir de graves conséquences (comme notamment la permanente). Avec Nuances self-

care, nous voulons que la population noire retrouve confiance en elle, assume son identité, et prenne soin d’elle de la façon la plus naturelle possible.»

Pourquoi y avait-il un tel manque sur le marché québécois?

«La population noire est vue comme une minorité au Québec et au Canada. Elle représente environ 4% de la population totale au Québec, et 3,5 % de la population totale au Canada, selon les derniers chiffres de Statistique Canada. Pendant très longtemps, il y a eu un manque de considération de la part de l’industrie des cosmétiques quant à la communauté noire [...] La peau noire et surtout les cheveux frisés et crépus requièrent beaucoup de soins, surtout dans une région aussi froide que le Québec.»

Votre souci est aussi de mettre de l’avant la beauté noire?

«La peau noire et les cheveux frisés et crépus font partie intégrante de notre identité en tant que personne noire. Il est donc important pour nous tout d’abord de mettre en avant la beauté de notre couleur de peau et de notre texture naturelle de cheveux. Nos réseaux sociaux nous permettent de transmettre notre savoir et d’appeler au partage d’informations de la part de nos abonnées. Nous nous efforçons de faire des publications à vocation éducative, afin de répondre à notre mission d”empowerment” de la communauté noire.»

Que va changer la bourse que vous venez de recevoir?