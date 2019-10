7 produits coiffants dont on ne se passe plus

On n’a pas tous le cheveu naturel gracieux. Pour dompter notre crinière avec style, on adopte ces sept produits chouchous. Mousse évaporante ºC-6 Cloudburst - Electric Hair

Votre mère ne jurait que par la mousse pour définir ses bouclettes dans les années 90, mais l’a depuis mise de côté, tout comme vous d’ailleurs. Souvent trop collante au toucher, elle figeait en plus les mèches ou leur donnait un look gras. Avec ºC-6 Cloudburst, Electric Hair nous donne envie de renouer avec la mousse capillaire. Faite à base d’huile d’avocat, elle est aérienne au toucher, puis s’évapore, offrant de la tenue nécessaire aux cheveux pour créer du volume tout en leur laissant un aspect naturel. On l’adore! 42$ - Disponible dans certains salons de coiffure Poudre texturisante Puff.Me - Design.ME Haïr

Besoin de volume, et vite? Que vous ayez les cheveux longs ou courts, attrapez cette poudre texturisante en pompe. Il ne suffira que d’une pression à la racine pour pouvoir créer un volume extrême, et un effet texturé décoiffé. Vous pourrez définitivement placer votre crinière exactement comme vous le voulez. Commencez par la version légère puis passez à l’originale pour une tenue maximale. Et même si la bouteille est féminine, le produit est très pratique pour messieurs aussi. 22$ - Disponible en ligne et certains salons de coiffure Lotion coiffante et lissante Smooth Again - Kevin Murphy

Ce soin qu’on ne rince pas est une petite merveille pour les cheveux frisés et bouclés. On l’applique sur cheveux mouillés et démêlés, en évitant les racines. Une petite noisette de produit suffira à discipliner la crinière, qu’on laisse sécher ensuite à l’air libre pour en optimiser l’application. Exit l’effet «grichu» et les frisottis, des classiques des têtes bouclées, pour des cheveux au toucher vraiment plus soyeux et doux. C’est un produit totalement addictif au parfum envoûtant, aux notes de mangue et beurre de karité dont il est composé. À noter qu’il ne contient pas de sulfates. 42$ - Disponible dans les salons de coiffure Fixatif Shaper ID - Sebastian Professional

Voilà un fixatif qui promet de ne pas vous laisser tomber, ni vous ni votre coiffe. Offrant une tenue solide et un doux parfum, ce vaporisateur texturisant remodelage résiste à l’humidité pendant 48h et protège des rayons UV. Pratique quand il pleut ou neige. 19,95$ - Disponible dans certains salons de coiffure Vaporisateur brillant Right Light Pure Tecni.Art - L’Oréal Professionnel

Vous savez ce petit éclat de plus qu’on recherche lors des grands soirs? C’est ce que promet de vous procurer ce premier fixatif brillant à micro-propulsion de la gamme professionnelle de L’Oréal. Il procure une brillance légère, sans effet gras, qui reflète magnifiquement la lumière. Croyez-nous, vous voudrez être sous les projecteurs. 27$ - Disponible dans certains salons de coiffure Gel pailleté or ou argent - Sephora Collection

Vous voulez irradier davantage? Optez pour le tout nouveau gel scintillant doré ou argent du grand détaillant Sephora, qui lançait l’été dernier sa ligne de produits capillaires. Ultra pigmenté, il élèvera une coiffure plus simple ou rendra votre «wet look» encore plus dramatique, en plus de donner du corps à la crinière. Il est léger, ne colle pas, mais tient bien à la crinière, question de ne pas abimer votre robe de soirée. Les gens n’auront d’yeux que pour vous (et votre chevelure). 11$ - Disponible en exclusivité chez Sephora Vapo texturisant de plage The Wave Maker - Cake

Vous n’avez pas le temps de vous sécher les cheveux, mais voulez tout de même de belles boucles naturelles et soyeuses? Il faudra essayer ce vaporisateur infusé de sucre et d’un soupçon de sel ainsi que d’aloès et d’écorce d’orange. Il ne colle pas, n’assèche pas non plus, mais laisse un subtil lustre. 12,99$ chez Pharmaprix