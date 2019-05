Galettes végétales Beyond Meat

HuffPost Québec

La chaîne de restauration rapide A&W nous les avait introduits et fait adorer (au point où il y a eu une pénurie). Les voilà enfin à l’épicerie! Les galettes Beyond Burger composées à 100% de protéines végétales, mais imitant bien la texture et le goût de la viande sont sur les tablettes depuis le 29 avril dernier. Surprenez vos invités avec ces boulettes faites d’isolat de protéine de pois, sans soya, gluten, ni OGM. Le barbecue aura le mérite d’être un peu plus vert.7,99 $ le paquet de 2 galettes, chex Provigo et Maxi,Metro et Super C,IGA et Rachelle Béry