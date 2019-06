Vos produits de beauté sont-ils vraiment «naturels» ou «bio»?

Les petits pots vantant leurs ingrédients «naturels» et biologiques» se multiplient sur les tablettes, mais comment s’assurer de ne pas tomber dans le panneau du marketing vert? Voici comment démêler le vrai du faux.

Le bon sceau

La façon la plus simple de savoir si on a un «vrai» bio entre les mains est de repérer sur le produit le logo d’organismes certificateurs, comme par exemple Ecocert Canada, qui garantie qu’il a été évalué par une équipe de scientifiques indépendants.

«Nous vérifions les ingrédients, les procédés d’obtention des ingrédients, les matériaux des emballages, les étiquetage et par des audits, une ou deux fois par an, les enregistrements, comme les bons de livraison, les factures, les ordres de fabrication. [On vérifie] la traçabilité, les procédés de fabrication», explique au HuffPost Québec la directrice générale d’Ecocert, Valérie Lemaire.

Parmi ceux qui sont accrédités à certifier le bio au Québec, on compte Ecocert Canada (la plus répandue et stricte), Québec Vrai, Pro-Cert, QAI International, Letis S.A. et TCO Cert.

Chacun a des critères d’évaluation qui diffèrent, mais ils respectent tous les normes établies par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Il demeure donc difficile d’évaluer si l’une est plus «juste» ou «authentique» qu’une autre. Ecocert et Pro-Cert certifient toutefois avec l’accréditation ISO 17065 garantissant impartialité et indépendance tandis que Québec Vrai est dirigé par des producteurs, transformateurs et détaillants.

Un logo bien en vue

Il est généralement facile de localiser le logo, fait savoir Enaam Takla, propriétaire du Bio Spa Enaam à Montréal. «Les marques qui sont sérieuses vont mettre la certification bien en évidence, à l’encre foncée pour être certain qu’elle soit bien en vie et qu’elle ne se décolore pas avec le temps».

Si vous constatez que le logo disparaît sur les produits que vous utilisez depuis des années, c’est fort possiblement parce que le fabricant a perdu sa certification, renouvelable pour la plupart tous les ans. « La perte de la certification sur une année interdit toute revendication au bio ou naturel sur les produits concernés», atteste Valérie Lemaire.

Mme Takla, qui a été l’une des premières personnes à importer les populaires produits naturels Dr. Hauschka au Canada, recommande de toujours vérifier la certification sur tous les flacons. «Parfois les compagnies disent être certifiées, mais seuls trois ou quatre produits ont reçu le sceau d’authentification, pas toute la gamme.»

Les limites du naturel

Les bienfaits des produits de beauté dits naturels sont vantés par l’industrie depuis un bon moment déjà. Ils seraient moins agressifs pour la peau, et dépourvus de substances cancérigènes, chimiques ou toxiques.

Il ne faut toutefois s’imaginer que tous les produits se targuants d’être «naturel» sont composés à 100% d’ingrédients d’origine naturels, c’est à dire dépourvus d’ingrédients retouchés en laboratoire. Si on lit entre les lignes, on se rend parfois compte qu’ils «contiennent» des ingrédients naturels ou «d’origine naturelle».

«Le pétrole est naturel, mais t’en veux pas dans ton produit», ironise Enaam Takla.