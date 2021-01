Adolescent Content /Caroline Japal via Getty Images

Vous étiez installé(e) confortablement à votre bureau à la maison, télétravail oblige, avec votre nouvel uniforme : le coton ouaté, les mèches en pagaille, les yeux boursouflés… Au naturel, quoi! Et voilà un rappel que vous avez une réunion virtuelle dans cinq minutes!!! Voici quelques produits de beauté à appliquer en vitesse pour une mine débordante de vitalité.

POUR CAMOUFLER

Pas le temps de faire le gros maquillage. On se limite aux retouches!

Dermablend - Cover Care

Dermablend

Poussée de boutons, cernes, rougeurs et autres petites imperfections disparaissent sous ce nouveau correcteur ultra pigmenté. Disponible dans 12 nuances, il offre une généreuse couvrance, sans être trop lourd. Il fond dans la peau, surtout si on l’estompe avec le doigt, puis laisse une légère sensation d’hydratation. Autrement dit, pas d’effet plaqué, ou «caky», qu’on fuit comme la peste.

Psst : l’applicateur est un peu plus large que la normale, donc convient à ceux qui en ont beaucoup à couvrir. On y va sinon de retenu en utilisant ses côtés.

32$ - Disponible notamment chez Pharmaprix et Jean Coutu

Fenty Beauty - Gloss Bomb Cream Color Drip

Courtoisie Fenty Beauty

Ce nouveau produit signé Rihanna enveloppe nos lèvres d’un voile délicieusement crémeux, lisse et lustré. Elles ont immédiatement l’air plus charnues en plus d’être bien hydratées. Coup de coeur pour l’applicateur grand format qui nous permet de couvrir notre bouche d’un seul trait. Disponible dans cinq nuances passe-partout.

Zorah Biocosmétiques - Mascara soin allongant

Photo tirée du site de Zorah

Étonnante découverte : un mascara québécois certifié Ecocert qui livre la marchandise. Pas plate! Sa formule composée de pigments minéraux purs et d’huile d’argan bio enveloppe divinement le regard. Même si ce n’est pas notre préféré sur le marché, la brosse tortillée nous permet d’atteindre tous les cils. Et amusant : il sent la fraise!

27$ - Disponible en ligne, spas et quelques pharmacies

POUR L’ÉCLAT

Glow recipe - Dew Drops - Goutelettes de rosée

Probablement la plus belle découverte de 2020 au rayon beauté. Ce sérum illuminant au melon d’eau enrichi de niacinamide, qu’on applique par dessus ou en dessous du maquillage, procure un éclat frais instantané, en plus d’hydrater le derme et d’avoir un pouvoir éclaircissant, permettant de réduire l’hyperpigmentation. On le garde toujours pas loin pour en appliquer avant une réunion impromptue.

Sephora - Glow Stick

Un bâton à prix très doux qui procure un effet nacré subtil, et qui se fusionne facilement au maquillage. On l’adore!

Avène - Eau thermale

Courtoisie Avène

Le classique des classiques. Cette brume signature de la maison française est chargée d’eau thermale à laquelle on attribue des propriétés apaisantes et adoucissantes. Elle est même approuvée par l’Association canadienne de dermatologie. Oui, les peaux hypersensibles en sont accros, mais également tous ceux qui désirent un teint éclatant minute. Un petit jet de sa fine brume, et le tour est joué!

POUR DOMPTER LES CHEVEUX

Klorane - Shampoing sec à la menthe aquatique

Photo tirée de site de Klorane Photo tirée de site de Klorane

On ne s’en sert pas nécessairement pour le volume, mais pour donner un intense coup de fraîcheur à la chevelure en moins de deux. Klorane, pionnière du shampoing sec, réussit cette fois à apaiser le cuir chevelu avec sa formule anti-pollution à la menthe aquatique, en plus de nous permettre de gagner une bonne journée sur la corvée de lavage de tête. Vous aurez la tête froide pour votre réunion Zoom, promis, juré.

15,99$ - Disponible en ligne et chez Jean Coutu

Oribe - Spray texturisant sec

Oribe

Une révélation… ou révolution? Les deux! Ce petit bijou de produit promet volume et éclat express et durable pour la chevelure. Pas d’effet gommant ou poudré. Depuis qu’on l’a découvert, on a définitivement mis de côté les fixatifs. On est aussi tombé sous le charme de son parfum frais, actuel et légèrement fruité.