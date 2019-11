Proche aidant: «Je me sens très seul et abandonné par le système»

Les propos de ce témoignage ont été recueillis par le HuffPost Québec et retranscrits à la première personne.

Mon père est décédé quand j’avais 15 ans. C’est mon frère André, le plus vieux, qui a pris soin de toute la famille ensuite. Il nous a aidés comme si on était ses enfants. Il a arrêté de travailler dans les années 70 pour s’occuper de ma mère et de ma soeur aujourd’hui décédées.

Aujourd’hui, André a 82 ans. Il est diabétique à l’insuline, il a un pacemaker et il fait de l’aphasie. On a appris en 2010 qu’il avait une démence très sévère. Au même moment, on a su qu’il avait un cancer du côlon. Depuis 2014, il ne marche plus et ne peut plus rien faire. André est comme un bébé de trois ans.

Il est aux couches depuis plusieurs années. Il faut mettre sa nourriture en purée et le faire boire avec du liquide épaissi. La nuit, il faut lui laver la bouche avec des éponges parce qu’il a la bouche sèche. Je le change environ trois à quatre fois chaque nuit et je dois m’occuper de le laver les jours où les préposées ne sont pas là. C’est très ardu, heureusement que je suis en forme, parce qu’il pèse plus de 200 livres.