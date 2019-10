Procès d'Ugo Fredette: «une personne ordinaire peut avoir le chaudron qui explose», plaide son avocat

Sûreté du Québec via PC

SAINT-JÉROME, Qc — Le chaudron d’Ugo Fredette a explosé le jour des deux meurtres pour lesquels il subit un procès criminel, dont celui de son ex-conjointe, a fait valoir son avocat en présentant jeudi sa plaidoirie au jury. Il avait subi ce jour-là des gestes de violence de la part de la femme de 41 ans, a-t-il notamment plaidé.

Ugo Fredette a reconnu avoir causé le 14 septembre 2017 la mort de Véronique Barbe et d’un homme de 71 ans, Yvon Lacasse, croisé lors de sa fuite.

L’avocat de la défense, Me Louis-Alexandre Martin, n’a pas demandé au jury de blanchir l’accusé, mais plutôt de le trouver coupable d’homicides involontaires — et non de meurtres.

Car Ugo Fredette n’a jamais eu l’intention de les tuer, a-t-il fait valoir dans une salle de cour du palais de justice de Saint-Jérôme.

La théorie de la Couronne est que l’accusé a tué Yvon Lacasse pour lui voler son véhicule et ainsi poursuivre sa fuite plus discrètement. Elle fera aussi valoir qu’Ugo Fredette n’acceptait pas la séparation avec Véronique Barbe et l’a tuée de 17 coups de couteau.

L’accusé est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.

«Si vous éprouvez un doute raisonnable, vous devez en faire bénéficier Ugo Fredette», a dit Me Martin aux 12 membres du jury, leur demandant de faire preuve «de gros bon sens».

Il leur a rappelé que l’accusé a témoigné devant eux que le 14 septembre 2017, lors d’une chicane houleuse, Véronique Barbe avait tenté de le pousser en bas d’un escalier dans leur maison de Saint-Eustache, «un geste de violence», a qualifié l’avocat. Puis, elle l’a attaqué d’un coup de couteau, selon les prétentions de l’accusé.

De plus, il y avait eu du dénigrement et des médisances à répétition de la part de Véronique Barbe, une menace d’appeler la police et le fait qu’elle voulait qu’il quitte la maison — alors qu’il refusait net.