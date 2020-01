Voici ce qui retiendra l'attention sur la scène judiciaire québécoise en 2020

La Loi sur la laïcité de l’État - adoptée en juin à l’Assemblée nationale - interdit le port de signes religieux à certains employés de l’État lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, dont les policiers, procureurs de la Couronne et gardiens de prison, ainsi qu’aux enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire.

Le Fondateur de Juste pour rire est aussi visé par une action collective, intentée par un groupe de femmes qui se sont appelées “Les Courageuses”.

Ces femmes veulent le poursuivre pour lui réclamer des dommages pour le harcèlement et les agressions qu’elles disent avoir subis. Selon elles, M. Rozon aurait fait au moins 20 victimes sur une période de 34 ans, de 1982 à 2016, ce que réfute fermement le producteur. Outre Patricia Tulasne, qui est la représentante du groupe, on ne peut identifier les autres femmes. Elles réclament quelque 10 millions $ en dommages punitifs, en plus des dommages moraux et pécuniaires.

L’action avait reçu le feu vert d’un juge de la Cour supérieure, mais Gilbert Rozon l’a porté en appel. Il attend depuis le jugement de la Cour d’appel.

4. Fillette de Granby

Les procédures se poursuivent dans le dossier de la fillette de sept ans, morte à Granby le printemps dernier dans des circonstances extrêmement troublantes, après avoir fait l’objet d’un signalement auprès de la DPJ.

Des accusations criminelles ont été portées contre le père et la belle-mère de la fillette. Cette dernière, âgée de 36 ans, est accusée du meurtre non prémédité de l’enfant et de séquestration. Quant au père, âgé de 30 ans, il est accusé de négligence ayant causé la mort, d’abandon d’enfant et d’avoir omis de fournir les choses nécessaires à la vie. L’enquête préliminaire de la belle-mère doit notamment avoir lieu en février 2020.

La mort de la fillette a secoué le Québec et mené à la création d’une commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui scrute le fonctionnement de la DPJ.

5. Audrey Gagnon