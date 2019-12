Retour sur l’année judiciaire 2019 au Québec

La Presse canadienne Alexandre Bissonnette, Nicole Gladu et Ugo Fredette.

MONTRÉAL — L’année 2019 aura été celle lors de laquelle des peines de prison record ont été demandées pour des meurtriers québécois, dont une de 150 ans pour le tireur de la mosquée de Québec Alexandre Bissonnette. L’année fut aussi marquée par des actions collectives en environnement visant à indemniser tous les Québécois pour la pollution et l’impact des changements climatiques. Voici un retour sur l’année judiciaire au Québec.

Ces demandes de peines plus lourdes sont relativement nouvelles au Québec, comme dans les autres provinces canadiennes.

Elles ont été rendues possibles par une modification apportée au Code criminel en 2011.

Normalement, un meurtre entraîne une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. S’il y a plusieurs meurtres, le Code permet désormais d’additionner ces périodes de 25 ans, à coup d’une par meurtre.

Alexandre Bissonnette

Comme Alexandre Bissonnette a abattu six fidèles à la mosquée de Québec en janvier 2017 — en plus de faire plusieurs blessés — on arrive à ce total de 150 ans, que la Couronne a réclamé.

Bissonnette a plaidé coupable à ces meurtres en 2018 et en février dernier, le juge François Huot de la Cour supérieure lui a imposé 40 ans de prison ferme.

Il a qualifié de «déraisonnable» la proposition de la poursuite, qui réclamait qu’Alexandre Bissonnette purge jusqu’à 150 ans de prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. «Quand l’incarcération dépasse l’espérance de vie, les objectifs perdent leur pertinence», a fait valoir le juge Huot.

L’histoire ne se terminera pas là. À la fois Bissonnette, la Couronne et le procureur général du Québec ont porté la durée de la peine en appel. Les avocats de Bissonnette contestent aussi le verdict de culpabilité et la constitutionnalité de l’article du Code criminel qui permet le cumul des peines. En appel, la Couronne a révisé sa position et exige désormais 50 ans de prison ferme.