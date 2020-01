Procès de Harvey Weinstein: le juge refuse de se récuser

Les avocats de Weinstein avaient écrit mercredi au juge James Burke pour lui demander de se retirer de l’affaire. Ils se plaignaient des commentaires du juge lorsqu’il a menacé d’emprisonner Weinstein pour avoir ignoré une ordonnance du tribunal interdisant d’envoyer des textos depuis la salle d’audience. Les avocats du producteur déchu estimaient que les commentaires du juge étaient «préjudiciables et incendiaires», et qu’ils soulevaient des questions sur son impartialité.

Les juges se récusent rarement à la suite de telles requêtes, mais les avocats de la défense pourraient se servir des commentaires du juge et de sa décision de jeudi lors d’un éventuel appel.

La défense plaidait aussi que le juge Burke n’avait pas correctement assuré le droit de l’accusé à un jury juste et impartial, notamment en refusant de suspendre un temps la sélection du jury lorsque les procureurs de Los Angeles ont déposé lundi de nouvelles accusations de nature sexuelle contre l’ancien producteur.

«Toutes les parties sont prêtes, c’est le moment ou jamais», a tranché le juge Burke, jeudi matin, avant de reprendre la sélection du jury jusqu’à jeudi midi; le processus devrait reprendre vendredi.

Harvey Weinstein est accusé à New York d’avoir violé une femme dans une chambre d’hôtel de Manhattan en 2013 et d’avoir agressé sexuellement une autre femme, Mimi Haleyi, en 2006. S’il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à la prison à vie. L’ancien magnat de Hollywood, aujourd’hui âgé de 67 ans, a plaidé non coupable et soutient que toute activité sexuelle était consensuelle.

