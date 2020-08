Une société sans argent comptant? Fausse bonne idée.

L’idée d’une société sans argent comptant n’a rien de nouveau. Le recours de plus en plus courant aux cartes de crédit et l’avènement, ces dernières années, des moyens de paiement électroniques n’ont guère incité le citoyen lambda à effectuer ses règlements en espèces. Par ailleurs, le lancement de nouvelles boutiques sans espèces (et sans caisses) comme Amazon Go laisse penser que nous nous dirigeons à grands pas vers un monde où l’argent comptant n’aura plus sa place.

La situation sanitaire actuelle n’a fait qu’accroître les besoins en matière de modes de paiement dématérialisés. ”À l’heure de la COVID-19, les moyens de règlement sans espèces sont plus sûrs, et aussi plus hygiéniques puisqu’ils permettent de limiter les contacts entre le personnel de caisse et les clients”, signale Bobbi Rebell, conseillère agréée auprès de la start-up financière Tally.

En principe, un tel environnement donnerait lieu à des transactions plus rapides et pratiques, tout en réduisant la propagation des agents pathogènes. Cependant, les plus démunis risquent aussi de se voir priver du lien vital que représente l’argent comptant.

De sérieux avantages... et de nombreux inconvénients

Il est indéniable que la transition vers les transactions électroniques est susceptible de contribuer à l’amélioration de plusieurs aspects de la société, qu’il s’agisse de faciliter les échanges ou de lutter contre la criminalité.

Les moyens de paiement dématérialisés sont avant tout plus sûrs. S’ils peuvent exposer leurs utilisateurs à des tentatives de piratage ou de violations de données, ils permettent en revanche d’éliminer les risques liés aux transports de fonds, autrement plus difficiles à prévenir.

“Malgré les nombreuses préoccupations légitimes concernant la sécurité des moyens de paiements dématérialisés, ceux-ci sont par essence plus sûrs que les règlements en espèces”, rappelle Vinay Prabhakar, directeur général adjoint du service marketing au sein de Volante Technologies, une société internationale de technologie financière. En effet, les espèces peuvent facilement être volées, égarées, voire contrefaites. Dans ces cas-là, il peut être extrêmement compliqué de récupérer les sommes en jeu. “La plupart des transactions électroniques présentent divers niveaux de sécurité et différentes possibilités de contestation – par exemple pour un prélèvement effectué sur une carte de crédit –, ce qui les rend plus fiables que les règlements en espèces”, précise-t-il.

Les opérations courantes réalisées par voie électronique sont par ailleurs assorties d’informations relatives aux parties intéressées, et permettent aussi de savoir ce qui a été acheté, et à quel moment, ajoute M. Prabhakar. “Ces données rendent les opérations de blanchiment d’argent et de fraude fiscale beaucoup plus compliquées.”

L’exception en la matière concerne certains types de transactions effectuées à l’aide de cryptomonnaies, comme Bitcoin ou Ethereum, qui sont conçues pour garantir le même degré d’anonymat que l’argent comptant, mais en y associant les avantages des moyens de paiement dématérialisés. “Toutefois, pour le moment, ces devises font essentiellement l’objet d’investissements spéculatifs et ne se trouvent pas encore au cœur des transactions courantes”, remarque-t-il.

Bobbi Rebell souligne par ailleurs que le fait de pouvoir consulter le suivi des paiements permet de savoir exactement comment vous dépensez votre argent, et donc de mieux maîtriser votre budget: “Vous disposez également d’un reçu électronique, si vous avez besoin d’une preuve d’achat ou souhaitez procéder à un échange”.

Enfin, alors que les opérations dématérialisées sont toujours exactes, au centime près, les transactions en espèces sont bien connues pour leur manque de fiabilité: 62 M$ sont par ailleurs soustraits chaque année du système économique, tout simplement à cause de la petite monnaie qui est perdue ou jetée. De plus, les billets et les pièces en métal nécessitent pour leur fabrication d’avoir recours à de précieuses ressources naturelles, comme le papier, le cuivre, le zinc et le nickel, lesquelles ne sont pas toutes renouvelables ou indéfiniment recyclables. Il faut également savoir que le coût de production de deux pièces de monnaie des États-Unis – celles de 1 cent et celle de 5 cents – est supérieur à leur valeur nominale.

Les transactions électroniques n’ont quant à elles pratiquement aucun impact sur l’environnement, ajoute M. Prabhakar. “Les investissements fonciers liés aux distributeurs automatiques de billets ainsi que les mesures nécessaires pour protéger d’aussi grandes quantités d’espèces réunies au même endroit constituent un autre argument de taille en faveur de la suppression de l’argent comptant.”

Bien que le fait de renoncer à l’argent comptant puisse sembler profitable à tous, ce n’est vrai que pour ceux qui jouissent d’une certaine sécurité sur le plan financier.

Bon nombre d’inconvénients existent en effet, en particulier pour certaines catégories de la population. M. Prabhakar fait à ce sujet remarquer que “ce qui présente pour telle catégorie de la population un bénéfice constitue pour telle autre un désavantage”.