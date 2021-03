Les problèmes liés à la pandémie incitent des immigrants récents à partir du Canada

Les perturbations de l’économie et de la vie quotidienne causées par la pandémie de COVID-19 ont incité certains immigrants récents à quitter le Canada et à retourner dans leur pays d’origine, où ils ont davantage de liens sociaux et familiaux.

Le nombre de résidents permanents qui sont au Canada depuis moins de cinq ans a diminué de 4% pour s’établir à 1 019 000 à la fin de 2020 par rapport à 1 060 000 l’année précédente, selon une analyse de l’enquête sur la population active de Statistique Canada qui recense le nombre de travailleurs entre 15 et 65 ans par leur statut d’immigration.

Ce nombre avait augmenté de 3% par an, en moyenne, au cours des 10 années précédentes.

Les données montrent que le nombre de résidents permanents qui sont au Canada depuis cinq à dix ans a également glissé de 1 170 000 en 2019 à 1 146 000 en 2020.

“Il n’est en fait pas rare que des immigrants retournent dans leur pays d’origine pendant les périodes de récession”, a souligné Robert Falconer, chercheur à l’École de politique publique de l’Université de Calgary.

“S’ils ont perdu leur emploi, ils peuvent aller vivre avec leur famille et ne pas payer de loyer. Ils peuvent peut-être trouver là-bas des liens sociaux et du travail.”

M. Falconer a souligné que le nombre de nouveaux immigrants a chuté d’environ 3% entre 2008 et 2009 pendant la crise financière et la récession qui a suivi.

Il a déclaré que bon nombre de ceux qui sont partis au cours de la dernière année pourraient ne pas revenir si l’économie ne se rétablit pas rapidement.

“Plus ils restent longtemps chez eux dans leur pays d’origine, moins ils sont susceptibles de revenir au Canada”, a-t-il estimé.

Impact disproportionné de la pandémie

Une étude de Statistique Canada publiée en août a montré qu’au cours des premiers mois de la pandémie, les immigrants récents au Canada étaient plus susceptibles que les travailleurs nés au Canada de perdre leur emploi, principalement parce qu’ils les occupaient depuis moins longtemps et, que dans l’ensemble, ils sont surreprésentés dans les emplois à bas salaire. Cela inclut les emplois dans le secteur des services.

Julien Bérard-Chagnon, analyste à Statistique Canada, a indiqué que l’agence ne tenait pas de décompte mensuel des immigrants qui quittent le pays, mais qu’un groupe de ses analystes travaillait actuellement sur un document pour examiner la question pendant la pandémie de COVID-19.