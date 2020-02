L’écrivaine canadienne Alice Munro fait partie des 42 prix Nobel qui exhortent le premier ministre Justin Trudeau à rejeter l’important projet minier de sables bitumineux de Teck Resources en Alberta.

Mme Munro, le biologiste canadien Jack W. Szostak et 40 autres Nobel de médecine, de chimie, de physique, de littérature, de la paix et d’économie ont signé une lettre au premier ministre Trudeau, publiée vendredi dans le quotidien britannique The Guardian. Également adressée à la vice-première ministre, Chrystia Freeland, la lettre soutient qu’«il n’y a plus de place pour l’expansion du secteur des combustibles fossiles».

Les signataires qualifient les projets de combustibles fossiles d’«affront à l’urgence climatique actuelle»; ces projets seraient incompatibles avec l’engagement du Canada de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et d’oeuvrer à la réconciliation avec les Premières Nations.

La lettre, qui a été publiée vendredi après-midi sur le site internet du Guardian, demande à M. Trudeau d’écarter en fait tous les nouveaux projets d’exploitation de combustibles fossiles. «Le simple fait qu’ils soient discutés au Canada devrait être considéré comme une honte», écrivent les Nobel.