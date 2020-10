Deux femmes se méritent le prix Nobel de chimie

C’est la première fois qu’un duo 100% féminin remporte un Nobel scientifique: le prix de chimie a été attribué mercredi à la Française Emmanuelle Charpentier et à l’Américaine Jennifer Doudna, deux généticiennes qui ont mis au point des “ciseaux moléculaires” capables de modifier les gènes humains, une percée révolutionnaire.

Cette récompense leur est décernée pour la mise au point d’“une méthode d’édition des gènes”, avec un outil qui peut “réécrire le code de la vie”, a salué le jury à Stockholm.

La Française, 51 ans, et l’Américaine, 56 ans, deviennent les sixième et septième femmes à remporter un Nobel de chimie depuis 1901 ― et la première équipe 100% féminine à recevoir un Nobel scientifique sans un homme.

C’est aussi seulement la quatrième fois qu’un prix scientifique est 100% féminin, après la Franco-polonaise Marie Curie et la Britannique Dorothy Crowfoot Hodgkin, qui ont obtenu le prix de chimie seules respectivement en 1911 et en 1964 - et l’Américaine Barbara McClintock pour la médecine en 1983.