La série «Watchmen» domine les nominations pour les prix Emmy

Dans la section «miniséries», on retrouve «Little Fires Everywhere», «Mrs. America», «Unbelievable», «Unorthodox» et «Watchmen».

Cette série, devenue culte même aux États-Unis, vaut d’ailleurs à ses quatre acteurs principaux une nomination aux prix Emmy. Daniel Levy, qui a mis au monde cette folle famille Rose avec son père Eugene — tous deux acteurs dans la série —, est aussi en nomination dans la section réalisation et scénarisation. La série de CBC, qui a pris fin cette année après six saisons, était déjà en nomination l’an dernier aux Emmy.

Les finalistes pour la meilleure série comique sont: «Curb Your Enthusiasm», «Dead to Me», «The Good Place», «Insecure», «The Kominsky Method», «The Marvelous Mrs. Maisel», «What We Do in the Shadows» et la comédie canadienne «Schitt’s Creek».

Les finalistes pour l’actrice dans une série dramatique sont: Jennifer Aniston («The Morning Show»), Olivia Colman («La Couronne»), Jodie Comer («Killing Eve»), Laura Linney («Ozark»), Sandra Oh («Killing Eve») et Zendaya («Euphoria»). Chez les hommes, les finalistes sont: Jason Bateman («Ozark»), Sterling K. Brown («This Is Us»), Billy Porter («Pose»), Jeremy Strong («Succession»), Brian Cox («Succession») et Steve Carell («The Morning Show»).

Les nominations, généralement dévoilées en grande pompe au siège de l’Académie de la télévision, à Los Angeles, ont été annoncées en ligne mardi par la comédienne Leslie Jones («Saturday Night Live»), appuyée de Laverne Cox («Orange Is the New Black»), Josh Gad («Frozen») et Tatiana Maslany («Orphan Black»).

«Cette année, nous sommes également témoins de l’un des plus grands combats pour la justice sociale de l’histoire. Et il est de notre devoir d’utiliser ce support pour le changement», a déclaré Frank Scherma, président de l’Académie de la télévision, au début de la présentation.

La soirée des prix Emmy, animée par Jimmy Kimmel, sera présentée le 20 septembre sur les ondes d’ABC.