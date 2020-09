Brésil: le prix d'une bière indexé sur la déforestation

Un brasseur brésilien a lancé une marque de bière dont le prix varie chaque semaine selon l’augmentation ou non de la déforestation en Amazonie.

Mais la première augmentation est intervenue jeudi, avec un prix fixé à 8,01 réais (soit 2$), 45,9% plus chère que la semaine précédente. Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, mais surtout pour la forêt amazonienne.

L’ensemble des bénéfices est reversé à des communautés amérindiennes ou des petits agriculteurs de l’Etat amazonien du Para (nord), un des plus touchés par la déforestation.

Le gouvernement du président d’extrême droite Jair Bolsonaro fait face depuis plusieurs mois à la pression croissante d’investisseurs et d’entreprises brésiliennes et étrangères réclamant de meilleurs résultats dans la lutte contre la déforestation et les feux de forêt.