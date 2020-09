“Je n’ai pas le temps de sortir mon billet que la vue de mes seins et de mon apparat tout dépoitraillé choque une agente chargée du contrôle des réservations. Elle part en psalmodiant ‘ah non ça ne va pas être possible ça c’est pas possible, ça ne passera pas’”, écrit-elle dans sa publication avec une photo de sa robe ce jour-là.