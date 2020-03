Printemps du MAC 2020 : tout sur la soirée mode de l'année

C’est une soirée-bénéfice, mais aussi l’événement mode le plus couru de la métropole. Les toujours très festifs Printemps du MAC nous reçoivent le 24 avril prochain - pour célébrer le retour de la belle saison - sur le thème énigmatique «Hasard Bazar».

Lors de cette 14e édition, on promet une ambiance à la fois glam et éclectique, à même le Musée d’art contemporain de Montréal, s’inspirant des univers oniriques de David Lynch et Jim Henson.