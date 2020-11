C’est une princesse Diana terriblement esseulée que dépeint la quatrième saison de The Crown, disponible sur Netflix depuis dimanche. Seule, et en proie à un profond désespoir la conduisant tout droit à un trouble alimentaire qu’elle n’a pas caché de son vivant, la boulimie.

«Maladie secrète»

La boulimie de Lady Di, interprétée par la jeune Emma Corrin, 24 ans, n’est pas un secret. En effet, elle témoigne elle-même, dans la célèbre interview accordée à la BBC en 1995, de cette “maladie secrète”. Auprès du journaliste Martin Bashir, elle expose longuement sa vie au palais et au sein de la famille royale, la relation adultère entretenue par le prince Charles et son grand amour Camilla Parker Bowles, ainsi que sa propre aventure extraconjugale avec James Hewitt.

Mais elle affirme aussi devant la caméra avoir tenté de mettre fin à ses jours et souffrir de boulimie.

“C’était un symptôme de ce qu’il se passait au sein de mon mariage. Je cherchais désespérément de l’aide, mais donnais les mauvais signaux (...) Ils ont décidé que c’était moi le problème: Diana était instable”, relate-t-elle. “La raison, c’était cette situation où mon mari et moi devions garder le cap pour ne pas décevoir le public (...)”.

Trois ans plus tôt, en 1992, on découvrait dans la biographie écrite par Andrew Morton que la princesse souffrait de boulimie depuis ses fiançailles avec le prince Charles, en 1981. “J’ai commencé à être boulimique une semaine après nos fiançailles (et il m’a fallu près d’une décennie pour en guérir). Mon mari a posé sa main sur ma taille et m’a dit: ‘Oh, tu es un peu ronde là, non?’ et cela a déclenché quelque chose en moi. Et cette histoire avec Camilla. J’étais désespérée, désespérée. Je me souviens de la première fois que je me suis rendue malade. J’étais contente, car je croyais que ça me déstressait”, se souvenait Diana.

Des scènes “choc”

La boulimie faisait donc partie de la vie de Lady Di, décédée des suites d’un accident de voiture à Paris en 1997. Il s’agit d’un trouble du comportement alimentaire qui “se manifeste sous la forme de pulsions appelées aussi crises, auxquelles la personne boulimique ne peut résister. En général, les crises de boulimie apparaissent suite à un stress”.

Comme elle est décrite par la santé publique française, la boulimie débute “par une sensation de faim compulsive, non contrôlable et un besoin angoissant de manger”. Cette crise se déroule souvent en cachette et en dehors des repas et la personne “mange rapidement, sans pouvoir s’arrêter, des quantités importantes d’aliments”. Près de la moitié des personnes boulimiques se font ensuite vomir.

Ces crises sont représentées de manière très crue dans The Crown, qui n’a pas voulu faire l’impasse sur ce pan de la vie de la princesse, et a choisi de ne pas faire dans l’abstrait. Au cours des différents épisodes centrés sur Lady Diana, on la voit ainsi manger en très grande quantité, puis se faire vomir dans les toilettes, de dos comme de profil. Des scènes graphiques qui pourraient choquer les abonnés Netflix, d’où le message de prévention.