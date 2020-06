Le prince William, bénévole anonyme d'un service de textos

Le duc Cambridge était impliqué auprès d’un organisme britannique qui offre un service de messagerie texte, Shout 85258, avec un soutien 24 heures aux gens en détresse. Ce service d’aide et de soutien a notamment été développé grâce à l’appui du Royal Foundation (la fondation royale britannique). Il compte sur l’appui de 2000 bénévoles formés pour intervenir auprès des plus vulnérables.

Une vidéoconférence avec d’autres bénévoles du programme qui s’est déroulé en mai, à laquelle participent le duc et la duchesse de Cambridge, William et Kate, a été dévoilée vendredi. Le prince William demande notamment aux bénévoles s’ils ont l’impression de joindre suffisamment de gens en détresse. Un peu plus tard, il affirme qu’il va «partager un secret avec eux, qu’il fait lui aussi partie des bénévoles qui travaillent sur cette plateforme.»