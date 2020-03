Le prince Harry va désormais devoir utiliser un nom de famille

Changement de vie, changement de nom. Ou presque. Le prince Harry et son épouse Meghan ont renoncé à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique pour prendre leur indépendance financière et s’installer en Californie.

En prenant ses distances avec la royauté, de nombreuses choses vont changer pour le couple, plus particulièrement pour Harry qui a vécu toute sa vie au sein de la famille royale . Malgré sa volonté de s’éloigner des siens, Harry gardera quand même le titre d’“Altesse Royale”, note Le HuffPost britannique . Il restera Duc et Meghan, Duchesse de Sussex. Toutefois, pour la vie courante, le prince aura besoin d’utiliser un nom de famille.

Ce dernier est principalement appelé “Prince Harry” ou “Duc de Sussex”, sans nom de famille. En réalité, son nom complet est “Son Altesse Royale (SAR) le prince Henry Charles Albert David de Galles”. Pour sa nouvelle vie civile entre Royaume-Uni, Canada et États-Unis, il pourra utiliser celui, plus court, créé par la Reine Elizabeth II et son mari le prince Philip en 1960 pour leur descendance: “Mountbatten-Windsor”. Soit Harry Mountbatten-Windsor.