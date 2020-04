Le prince Harry dévoile un nouveau projet qu'il prépare depuis trois ans

Max Mumby/Indigo via Getty Images Prince Harry (photo d'archives)

Le prince Harry n’est officiellement plus un membre de la famille royale depuis mars, mais il est toujours bien occupé.

Lundi, le duc de Sussex a aidé à lancer un nouvel outil pour une meilleure santé mentale appelé «HeadFIT», en partenariat avec le programme Heads Together de la Royal Foundation, avec le ministère britannique de la Défense et le King’s College de Londres.

Les services, destinés aux vétérans et aux militaires, visent à améliorer et maintenir leur bien-être mental, mais Harry a assuré que «tout le monde» peut utiliser et bénéficier de l’outil.

«Aujourd’hui, lorsqu’on parle de “fitness”, on ne parle pas seulement de la vitesse à laquelle vous pouvez courir ou du poids que vous êtes capables de soulever», explique Harry, qui a servi 10 ans dans l’armée britannique, dans une vidéo sur la page d’accueil du site. «On parle ici de santé mentale, de force et de résilience, non seulement lorsque vous portez un uniforme, mais pour le reste de votre vie.»

Il poursuit: «Si vous voulez être vraiment en forme, fort et en bonne santé, vous devez entraîner votre esprit et votre corps comme un tout. Certaines personnes courent, d’autres nagent, font du vélo ou soulèvent des poids afin d’être en bonne forme physique. Mais que faites-vous pour rester en bonne santé mentale?»

Matt Cardy via Getty Images Le prince Harry à l'aérodrome de Kandahar, en Afghanistan, le 9 novembre 2014

Le site Web permet de choisir entre quatre objectifs de santé mentale: réduire le stress («De-stress»), la volonté («Drive»), la confiance («Confidence») et l’humeur («Mood»). Il fournit des vidéos, des ressources audio et écrites pour aider les gens à comprendre différentes approches du bien-être mental.

Harry a affirmé dans une déclaration distincte que le projet était en cours de réalisation depuis trois ans. Il a annoncé l’initiative pour la première fois en octobre 2017.

«Je pense depuis longtemps que la communauté militaire devrait ouvrir la voie au reste de la société», a-t-il déclaré à propos du projet dans un communiqué distinct. «Depuis trop longtemps, nous attendons que des problèmes surviennent, puis nous y réagissons. HeadFIT est une approche proactive de la santé mentale, qui se concentre sur notre propre potentiel pour améliorer notre bien-être, en utilisant des méthodes éprouvées en science du sport.»

La santé mentale est depuis longtemps au centre des préoccupations de la Royal Foundation du prince Harry, du prince William et de Kate Middleton. Bien que Harry et Meghan Markle se soient écartés de la fondation l’année dernière, les représentants de Kensington Palace ont déclaré dans un communiqué que les deux couples continueraient à travailler ensemble sur des projets, y compris ceux pour Heads Together.

La campagne Heads Together a également annoncé lundi le premier épisode de sa nouvelle série sur la santé mentale intitulée «60 Second Support». La vidéo d’une durée d’une minute promet des conseils utiles pour bien gérer son bien-être mental au sein de la pandémie de coronavirus.