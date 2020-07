Une prime de 5 $ par quart pour la formation des préposés aux bénéficiaires en stage

Daisy-Daisy via Getty Images

MONTRÉAL — Les préposés aux bénéficiaires d’expérience qui contribueront à former les stagiaires qui poursuivent leur formation de préposé en CHSLD toucheront une prime de 5 $ par quart de travail.

C’est ce montant forfaitaire de 5 $ par quart de travail que prévoit l’arrêté ministériel qui a été présenté, dimanche, aux syndicats qui représentent les préposés aux bénéficiaires.

En entrevue lundi, le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, Jeff Begley, a relaté que le représentant du ministère de la Santé et des Services sociaux a bien indiqué que les préposés d’expérience ne seront pas libérés de leurs tâches; ils devront accomplir leurs tâches et aussi «accompagner» les préposés en formation.

Mais, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, c’est essentiellement de l’observation du travail sur le terrain que feront ces stagiaires.

M. Begley doute que cela se limite à de l’observation, puisqu’il manque déjà de personnel et que les stagiaires ne sont en formation que depuis la mi-juin. Il souligne que les préposés actuellement au travail sont déjà «surchargés».

La FSSS, affiliée à la CSN, revendiquait plutôt une prime de 5 pour cent pour cet «accompagnement» des stagiaires.