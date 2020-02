La primaire démocrate du New Hampshire pourrait être déterminante

Getty Images Pete Buttigieg et Bernie Sanders ont dominé les résultats de la primaire de l'Iowa.

Deux visions pour incarner un même parti face à Donald Trump: les électeurs du New Hampshire ont commencé mardi à voter dans une deuxième étape des primaires démocrates pour départager deux favoris, le sénateur socialiste Bernie Sanders et l’ex-maire plus centriste Pete Buttigieg.

Derrière eux, les autres grands candidats à l’investiture démocrate sont dans un mouchoir de poche. Mardi soir, ils espèrent créer la surprise, trouver un nouveau souffle... ou éviter l’effondrement de leur campagne.

“Aujourd’hui c’est le jour, New Hampshire!”, a tweeté l’ancien vice-président modéré Joe Biden.

Longtemps grand favori dans les sondages nationaux, il sera scruté de près, après des résultats très décevants dans l’Etat de l’Iowa la semaine dernière.

Dans la moyenne des sondages du New Hampshire, il n’arrive que quatrième ex-aequo avec la sénatrice progressiste Elizabeth Warren, juste derrière l’autre sénatrice Amy Klobuchar, qui partage avec lui des idées centristes.

Comme le veut la tradition, le village de Dixville Notch, proche de la frontière canadienne, a donné le coup d’envoi en ouvrant ses bureaux de vote dès minuit. Dans le reste de l’Etat, les bureaux ont ouvert à partir de 06h et permettront aux électeurs de voter jusqu’à 20h.

Au gymnase de l’école primaire Northwest à Manchester, la principale ville de l’Etat, où des Statues de la liberté étaient imprimées sur les isoloirs, quelque 200 personnes avaient déjà glissé leur bulletin tôt mardi matin, a constaté l’AFP.

“Tous faibles”

Les candidats ont fait campagne jusque tard lundi pour arracher les faveurs des électeurs de ce petit Etat du nord-est du pays. Et Pete Buttigieg, à 38 ans le plus jeune d’entre eux, se prêtait encore au jeu des selfies mardi matin devant plusieurs bureaux de vote.

