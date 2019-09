Preuve nouvelle dans l’appel de Bissonnette: quelques explications

Le 9 septembre dernier, la Cour d’appel a accueilli la requête pour preuve nouvelle des avocats d’Alexandre Bissonnette, l’auteur de l’attentat de la grande mosquée de Québec. Cette décision rendue par le plus haut tribunal de la province mérite que l’on s’y attarde.

À la suite du massacre survenu le 29 janvier 2017, Bissonnette a plaidé coupable à six chefs d’accusation de meurtre au premier degré ainsi qu’à six chefs d’accusation de tentative de meurtre. Le 8 février 2019, le juge François Huot de la Cour supérieure lui a imposé une sentence d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans.

Bissonnette a porté cette peine en appel, demandant d’être admissible à une libération conditionnelle après 25 ans. Quant à la Couronne et à la Procureure générale du Québec, elles ont également porté la sentence en appel : elles avancent que sa libération conditionnelle ne devrait pas être possible avant 50 ans de prison ferme.

L’article 745.51 du Code criminel, qui permet d’additionner les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle dans les cas de meurtres multiples, est au centre du litige. Effectivement, en première instance, le juge Huot avait conclu que cet article portait atteinte, de manière non justifiée, aux droits garantis par les articles 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne) et 12 (droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités) de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme réparation, il avait donc réécrit l’article, le résultat étant la période de 40 ans d’inéligibilité à la libération conditionnelle de Bissonnette.

L’audition de l’appel sur le fond aura lieu en janvier 2020.

Quelle est cette nouvelle preuve?

Au préalable, les avocats de Bissonnette ont demandé la permission de présenter une preuve nouvelle au soutien de leur appel.

Pour pouvoir produire une preuve nouvelle à l’étape de la détermination de la peine, il existe trois conditions d’admissibilité que notre Cour suprême a établies.

Premièrement, la preuve en question doit être pertinente, « en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès ». Deuxièmement, elle doit être plausible, « en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi ». Troisièmement, « elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat ». De surcroît, la considération prépondérante doit être l’intérêt de la justice. (Voir Palmer c. la Reine, [1980] et R. c. Lévesque [2000])

Quelle est la preuve nouvelle dans l’affaire Bissonnette? Il s’agit d’une vidéo démontrant, selon les avocats de la défense, que leur client n’a jamais visé les enfants lors de son attaque. Or, le jeune âge des victimes de tentative de meurtre a été considéré comme un facteur aggravant par le juge François Huot pour la détermination de la peine.