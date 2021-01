Quelles que soient les raisons, ça fait toujours du bien de s’accorder un congé d’épicerie et de popote. Surtout quand on peut remplacer notre menu habituel par des options gourmandes, nutritives et abordables, déjà toutes préparées. Voici trois services de prêt-à-manger à essayer (en plus de ceux qu’on vous recommandait chaudement ici).

Les épices indiennes de India Rosa

Courtoisie India Rosa

La chaleur du bistro indien moderne du Plateau s’amène à la maison. En plus d’offrir des repas livrés et pour emporter, India Rosa propose depuis peu des boîtes-repas remplies de victuailles à faire réchauffer.

Elles comprennent soupes, entrées, plats principaux, pain Naan (bien sûr), sauces, desserts et parfois même du vin, et se déclinent en version 100% végétarienne ou mixte pour deux. Pensez poulet au beurre crémeux, agneau Tikka Masala bien relevé, savoureux Aloo Gobi (curry de pommes de terre et de chou-fleur) ou encore Saag Paneer (curry de fromage indien et épinard) des plus satisfaisants.

Le tout est emballé sous vide et peut être réchauffé dans l’eau chaude, au four ou au micro-ondes. Pas question que ça arrive froid à la maison.

Courtoisie India Rosa

Évidemment, tant les portions sont généreuses, il en restera pour le lendemain ou même le surlendemain.

Les boîtes peuvent être commandées en ligne ou par téléphone et coûtent 70$ pour la végétarienne et 90$ pour la mixte. La livraison est offerte dans un rayon de 30 km du restaurant.

Du «confort» signé Prêt-à-Table

C’est simple, préparé sans raccourcis, sans agents de conservation, sans hormones de croissance… Un peu comme les repas de notre maman. En pleine pandémie, Société Traiteur s’est réinventée avec un service de prêt-à-manger touche à tout.e

Dans sa généreuse offre en ligne, on trouve des entrées, des plats à la carte, des soupes, des desserts, des pâtes farcies, des pizzas, des smoothies, même du vin et des bulles. On peut effectuer la recherche en triant les produits sans gluten, sans lactose, végé, keto ou pour les enfants.

Ce n’est pas tout. On peut aussi commander des boîtes grazing comprenant tout le nécessaire pour l’apéro : charcuteries, fromages, fruits, noix ou délices végétaliens.

Le plus intéressant se trouve, selon nous, du côté des boites «Confort» qui renferment cinq succulents repas prêts-à-manger pour deux, proposées au coûts de 105$. Les plats - dont les recettes sont sans cesse renouvelées - peuvent être réchauffés au micro-ondes ou au four, directement dans leur barquette en aluminium.

Les commandes à l’unité sont aussi plutôt abordables. Comptez généralement entre 8$ et 16$ pour une entrée, et entre 12$ et 15$ pour un plat principal. La livraison est disponible dans le Grand Montréal.

De la fine cuisine de chez nous par Locaal

Locaal

Les produits locaux cultivés au Québec et les saveurs du terroir s’invitent dans l’assiette grâce à ce nouveau service lancé l’automne dernier.

Le chef québécois Martin Patenaude apprête des petits plats sans agents de conservation avec des aliments aussi méconnus que délicieux, tels que la salicorne, l’avoine nue ou encore le miel de tilleul.

Le menu change régulièrement et contient toujours quelques options végétariennes. Tous les plats sont présentés dans des barquettes individuelles recyclables faites au Québec à partir de plastique recyclé, à réchauffer en deux minutes au four à micro-ondes.

La livraison est effectuée pour l’instant que sur une partie de l’île de Montréal, en vélo ou en camionnette électrique, au coût de 9,99$ ou gratuitement pour les commandes de 100$ et plus.

Chaque plat est offert en portion de 400 grammes à des prix variant entre 13,99 $ et 22,99 $.