La Presse canadienne via AP Justin Trudeau donne encore ses conférence de presse devant chez lui. (photo d'archives)

Pour avoir accès à cet argent, il faut faire une demande et la fonction publique fédérale a de la difficulté à gérer les centaines de milliers de demandes d’assurance-emploi qui lui sont acheminées.

Cette prestation remplacera celles qui avaient été annoncées la semaine dernière, soit l’allocation de soins d’urgence et l’allocation de soutien d’urgence, dans le but de simplifier le processus.

La capitale du pays en état d’urgence

La Ville d’Ottawa a déclaré, à son tour, l’état d’urgence mercredi matin. Le maire Jim Watson l’a fait dès l’ouverture de la réunion du conseil municipal. La plupart des conseillers municipaux participent à cette réunion par téléphone, respectant eux aussi les recommandations de distanciation sociale.

Rapatriements

Le gouvernement fédéral poursuivait, mercredi, ses efforts de rapatriement des Canadiens coincés à l’étranger.

«Le premier d’une série de vols d’Air Canada visant à ramener des Canadiens du Pérou a quitté l’aéroport de Lima aujourd’hui, d’autres étant prévus plus tard dans la semaine», a fait savoir le ministère des Affaires mondiales mardi soir.

«Le gouvernement accorde la priorité aux compagnies aériennes dans les régions où il y a actuellement une masse critique importante de Canadiens, et où il y a un manque de services aériens locaux ou des restrictions locales sur les voyages», a-t-on expliqué.

Ainsi, Ottawa prépare en ce moment des rapatriements du Maroc, d’Équateur, du Guatemala, du Honduras, du Panama, du Salvador, de la Tunisie et de l’Ukraine.

Ottawa surveille également les Canadiens qui naviguent encore à bord de bateaux de croisière: 280 passagers canadiens et trois membres d’équipage à bord du MS Maasdam et 247 autres, plus un membre d’équipage, à bord du Zaandam.