Ottawa crée une prestation d'urgence pour les étudiants

La PCU pour étudiants sera rétroactive au 1er mai.



Là encore, ce sera l’Agence du revenu du Canada qui administrera la mesure.

Les parlementaires devront l’autoriser en adoptant un nouveau projet de loi dans les prochaines semaines. La PCU pour étudiants sera rétroactive au 1er mai.

“Parallèlement, on est en train de mettre sur pied la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant”, a ajouté le premier ministre. “On a besoin de votre énergie et de vos compétences”, a dit M. Trudeau aux étudiants.

Cette bourse pour le bénévolat offrira de 1000 $ à 5000 $ selon le nombre d’heures de bénévolat fournies.

Ottawa va également doubler le montant des bourses d’études pour la prochaine année scolaire. Le Québec, qui gère son propre programme de prêts et bourses, recevra le financement pour que son aide financière aux étudiants soit aussi bonifiée.

Rapatriements

Mardi, des Canadiens ont pu rentrer des Philippines et de Turquie.

Il ne reste plus que six passagers canadiens à bord d’un navire de croisière en route pour l’Italie.

Les 18 autres touristes et six membres d’équipage canadiens qui naviguaient jusqu’à mardi à bord de deux autres croisières ont pu débarquer à Los Angeles et Marseille. Les compagnies de bateaux de croisière organisaient leurs vols de retour au pays.