La prestation canadienne d'urgence sera disponible lundi, confirme Trudeau

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang Le premier ministre Justin Trudeau prend la parole lors de sa conférence de presse quotidienne sur la pandémie de COVID-19 (photo d'archives)

OTTAWA — Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a confirmé dimanche que la prestation canadienne d’urgence sera disponible dès lundi pour tous les travailleurs poussés au chômage par l’épidémie de la COVID-19.

Lors de sa conférence de presse quotidienne au lutrin installé devant la résidence historique de Rideau Cottage, qu’il occupe avec sa famille, M. Trudeau a promis que le premier versement serait effectué en 3 à 5 jours.

Pour les Canadiens qui ne sont pas inscrits au versement électronique, un chèque doit être reçu par la poste dans un délai maximum de 10 jours, a assuré M. Trudeau.

Par ailleurs, le premier ministre a lancé un appel à la mobilisation citoyenne en invitant tous les Canadiens disponibles à offrir leur aide à l’effort national contre le coronavirus.

La plateforme web de Santé Canada procède au recrutement de bénévoles afin de contribuer au «suivi des cas et recherche de contacts»; à la «collecte de données et reddition de comptes»; et à la «capacité de pointe du système de santé».

En réponse à une question sur les travailleurs étrangers temporaires essentiels aux secteurs agricoles et des pêcheries, le premier ministre a dit travailler à une stratégie pour les accueillir, mais en les plaçant en isolement pour 14 jours.

Justin Trudeau a aussi laissé entendre qu’un appel à la main-d’oeuvre étudiante et aux travailleurs forcés à l’arrêt par la crise pourrait être fait dans les prochains jours.

La saga des masques

Dans la saga entourant l’approvisionnement en masques N-95 pour protéger les travailleurs de la santé, le gouvernement espère toujours s’entendre avec les États-Unis pour continuer de recevoir des livraisons du fabricant 3M.

Cette semaine, le président américain Donald Trump a interdit à 3M d’exporter des masques. Le gouvernement canadien a répliqué que des biens et services traversent la frontière dans les deux sens et que personne ne gagnerait à freiner ce commerce.

Justin Trudeau a révélé ne pas avoir parlé directement avec le président Trump, mais croit pouvoir le faire dans les prochains jours.

«On est en train de faire tout ce qui est nécessaire pour régler ce différend de la bonne façon parce qu’on sait que c’est essentiel», a répondu le premier ministre.

Semblant un brin agacé par cette controverse, il a clos le sujet en ajoutant: «Moi, ma job, c’est de travailler avec les Américains, avec nos alliés à travers le monde pour bien servir les Canadiens et c’est exactement ce que je vais toujours faire».

Au cours de sa propre conférence de presse, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a fait savoir que plusieurs actions ont été prises pour éviter une pénurie d’équipements médicaux.

Elle a notamment insisté sur la mobilisation en vue d’accélérer la production intérieure de masques. Des recherches sont aussi en cours pour trouver un moyen sécuritaire de désinfecter les masques rigides de type N-95 pour pouvoir les réutiliser.

Une stratégie de concentration des stocks de masques dans un nombre restreints d’hôpitaux où sont traités les malades atteints de la COVID-19 est aussi en branle.

La science évolue, souligne Dre Tam

Dans son message aux citoyens, la Dre Teresa Tam a prévenu que ses recommandations pourraient être appelées à changer rapidement.

«Nos actions doivent être plus rapides que parfaites lorsque l’inaction risque de nous coûter cher», a résumé en français le sous-administrateur en chef de la santé publique, Dr Howard Njoo.

Celui-ci tenait à justifier l’importance de se répéter «comme un perroquet» en insistant sur le lavage des mains et la pratique de l’éloignement physique à deux mètres des autres.

La Dre Tam a partagé avoir consulté de nouvelles données scientifiques précisant que les personnes infectées pourraient être contagieuses deux à trois jours avant de présenter des symptômes de la COVID-19. Ce qui pourrait entraîner de nouvelles pratiques de prévention surtout dans les résidences pour personnes âgées et de soins de longue durée.

Plus tôt, en matinée, une capsule vidéo a été diffusée dans laquelle Justin Trudeau et l’administratrice en chef de la Santé publique, la Dre Theresa Tam, répondaient aux questions des enfants de partout au Canada afin de les informer et de les rassurer.

Le plus récent bilan au Canada fait état de 14 426 cas de COVID-19 au pays, dont 258 décès.

