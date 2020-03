Prestation canadienne d'urgence: les réponses à vos questions

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi une nouvelle Prestation canadienne d’urgence (PCU) qui viendrait remplacer les allocations de soins d’urgence et de soutien d’urgence, annoncées ultérieurement.

Qu’est-ce que c’est?

Une prestation imposable de 2000$ qui serait versée toutes les quatre semaines. Elle serait offerte du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. Et oui, l’argent est rétroactif.

Qui y a droit?

Tous les travailleurs qui perdent leur revenu à cause de la pandémie de la COVID-19, qu’ils soient salariés, travailleurs contractuels ou travailleurs autonomes, qu’ils soient admissibles à l’assurance-emploi ou non. Sont admissibles ceux qui ont plus de 15 ans et ont eu des revenus de plus de 5000$ l’année précédente.

La PCU est offerte aux Canadiens qui ont perdu leur emploi, qui tombent malades, qui sont mis en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne atteinte de la COVID-19. Elle est aussi disponible pour les parents qui n’ont plus de salaire parce qu’ils doivent cesser de travailler pour s’occuper d’enfants malades ou rester à la maison en raison de la fermeture des écoles et des garderies.