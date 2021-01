La présidence Trump racontée par celles et ceux qui en ont été les victimes

Il a manifesté son soutien aux ultranationalistes et aux néonazis, qualifiés de “gens très bien” après une manifestation à Charlottesville (Virginie). Il a qualifié Haïti et les pays africains de “trou du cul du monde”, une opinion qu’il aurait concrétisée par le biais d’actions visant à restreindre encore l’immigration s’il avait eu l’aval du Congrès. Il a insulté les femmes qui l’accusent d’agression sexuelle. Il a encouragé ses partisans à s’opposer à la certification des élections, après quoi le Capitole a été le théâtre d’une insurrection la semaine dernière. Cette action lui a valu une deuxième procédure de destitution.

Le président américain a séparé des milliers d’enfants immigrés de leurs parents dans le cadre d’une politique qui restera à jamais gravée dans l’histoire comme l’une des plus cruelles de son gouvernement. Il a minimisé l’impact du coronavirus, qui a déjà coûté la vie à près de 400.000 Américains. Il a exhorté ses partisans à s’attaquer à ses prétendus ennemis: les démocrates, et notamment les femmes issues de minorités ethniques comme la députée Ilhan Omar , les lanceurs d’alerte comme le lieutenant-colonel Alexander Vindman, le personnel électoral, qu’il soupçonnait de participer à une vaste fraude, et les agents de la santé publique qui lui demandaient de mettre en place des mesures plus rigoureuses pour enrayer la propagation de la Covid-19.

Ce n’était là qu’un avant-goût. Au cours des quatre années qui ont suivi, Donald Trump a multiplié les décisions politiques, les actions et les déclarations qui ont fait souffrir des centaines de milliers de personnes, principalement issues des minorités ethniques: les Latino-Américains qu’il a diabolisés, la population noire qu’il a dénigrée à la suite de manifestations contre le racisme et les brutalités policières , les musulmans qu’il n’a cessé d’attaquer, les personnes transgenres dont il a autorisé le licenciement et les mesures discriminatoires, et les Américains d’origine asiatique qu’il a insultés.

Jessica Drake lors d'une conférence de presse organisée à Los Angeles le 22 octobre 2016. Elle accuse Donald Trump de l'avoir empoignée et embrassée contre son gré en 2006.

Lorsqu’il a remporté les élections, j’ai d’abord eu l’impression que rien de ce que j’avais dit ou fait n’avait eu d’importance. J’étais anéantie. Aujourd’hui encore, ses partisans continuent de me détester. Je reçois des messages de haine sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi des personnes qui m’ont remerciée, et certaines des autres femmes qui ont révélé des faits similaires de Donald Trump m’ont témoigné leur soutien. La décision que j’ai prise a marqué un tournant dans ma vie. J’avais toujours été un peu militante mais le fait de me manifester publiquement m’a engagée dans une voie dont je ne me détournerai pas.”

Jessica Drake , actrice de films pornographiques, réalisatrice et formatrice en éducation sexuelle, a accusé Donald Trump de l’avoir attrapée par le bras et embrassée sans son consentement en 2006, mais aussi de lui avoir proposé 10.000 dollars pour coucher avec lui lors du tournoi de golf annuel de Lake Tahoe.

Mon fils est né en mai 2017 et j’étais toujours dans le déni. Je me disais qu’il devait y avoir une clause dérogatoire, qu’elle pourrait venir. Peut-être pas les premiers mois, mais qu’elle finirait par y arriver. Après avoir essuyé un refus quinze ou seize mois plus tard, j’ai commencé à comprendre. Ma mère ne peut plus venir. Point à la ligne.

“Ma mère aime voyager. Quand je vivais au Canada, elle est venue me voir. Elle a voyagé partout en Europe. Elle est venue me rendre visite deux fois aux États-Unis. Et puis, en 2016, j’ai décidé d’avoir un enfant et je prévoyais d’avoir ma mère à mes côtés.

Donald Trump a tenu sa promesse de “fermeture totale” des frontières aux musulmans avec un décret interdisant aux ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane d’entrer sur le sol américain. La mesure a été contestée par les tribunaux, confirmée par la Cour suprême, révisée et étendue. Des milliers de personnes ont ainsi été séparées de leur famille et de leurs proches pendant des années. Elles ont raté des mariages, des enterrements et diverses opportunités universitaires et professionnelles.

Jason Andrew/The Washington Post/Getty Le sous-officier Brock Stone s’adresse aux journalistes le 9 novembre 2017 à Baltimore. Il fait partie des plaignants qui ont entamé une action en justice pour faire annuler l’interdiction faite aux personnes transgenre de servir dans l’armée. (Photo by Jason Andrew for The Washington Post via Getty Images)

Je me souviens du jour où on m’a demandé de me joindre à l’action en justice. Je n’ai pas accepté tout de suite. Et puis je me suis dit: soit tu attends que quelqu’un le fasse à ta place, soit tu prends les choses en main. Aujourd’hui, je sais que j’ai fait le bon choix.”

Par-dessus tout, je regrettais d’avoir fait mon coming-out. J’étais en colère parce que j’avais gagné en visibilité, et ils essayaient de m’effacer. Ils ne me demandaient pas de détransitionner mais de partir.

Après les messages subliminaux, ce gouvernement a exprimé son message haut et fort. On ne peut pas le retirer. Le mal est fait.”

Trump s’est exprimé tout de suite après. On n’avait même pas complètement pris la mesure de ce qui s’était passé. J’étais dans mon salon quand mon mari a lu à voix haute la déclaration du président. J’en ai eu des frissons. C’était comme si quelqu’un m’avait versé sur la tête un seau d’eau glacée, qui me dégoulinait sur tout le corps. J’étais furieuse. C’était le comble. Il y avait déjà des blessés. Et voilà que le président des États-Unis en rajoutait une couche. Ses mots reflétaient tout ce que nous savions depuis longtemps sur son gouvernement: ils avaient choisi leur camp et s’adressaient à leur base, celle qui incarne les tendances racistes, suprématistes et fascistes qui gangrènent la démocratie américaine. C’est aussi ce qui se passe quand on ne reconnaît pas que la démocratie américaine a toujours renfermé en son sein une forme de racisme et de suprématisme blanc.

“J’étais au carrefour quand le suprématiste a foncé dans la foule avec sa voiture. Je me rappelle avoir entendu un grand bruit, et puis j’ai vu une chaussure qui volait à cinq ou six mètres de haut. C’était le chaos. Le chaos total.

Le lendemain, Donald Trump a réagi aux violences en condamnant “fortement ces manifestations de haine, de sectarisme et de violence venant de divers camps”. Il a défendu ses commentaires le 15 août en ajoutant qu’il y avait “des gens très bien des deux côtés”, et prétendu qu’il faisait référence à ceux qui manifestaient contre le déboulonnage des monuments érigés en hommage aux Confédérés et aux racistes.

Le week-end du 11 août 2017, des ultranationalistes ont envahi Charlottesville (Virginie) pour un rassemblement d’extrême droite. Dans la foule, qui scandait des slogans racistes et antisémites, se trouvaient des néonazis et des membres d’autres groupes similaires. Une voiture a foncé dans des contre-manifestants, entraînant la mort d’une jeune femme, Heather Heyer.

Je n’avais jamais vraiment participé à une manifestation mais j’avais besoin d’être avec les autres. J’ai fabriqué une grande pancarte sur laquelle j’ai écrit “Santa Cruz Dreamer”. C’était la première fois que je me décrivais ainsi, et même la première fois que j’exprimais publiquement mon histoire.

“J’étais tellement abasourdie ce jour-là que je n’arrivais pas à comprendre ce qu’il se passait. Je suis arrivée aux États-Unis quand j’avais un an. Je vis donc ici depuis 30 ans. J’ai dû attendre l’âge de 23 ans pour bénéficier du DACA. J’avais réussi à construire une carrière, acquérir une certaine stabilité. J’avais enfin cessé d’avoir peur. Au bureau, je me suis dit: “Tiens bon jusqu’à 17 h, après tu pourras pleurer, tu pourras faire ce que tu voudras, tu pourras lâcher prise.”

Gabriela Cruz, 31 ans, est l’une de ces jeunes que l’on surnomme les “Dreamers” . Elle vit à Santa Cruz (Californie) et travaille pour le réseau militant United We Dream, et sa branche politique, United We Dream Action.

Donald Trump a annoncé qu’il mettait fin au programme Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Mis en place par le gouvernement Obama, ce dispositif octroyait un permis de travail temporaire et un sursis permettant d’éviter une expulsion à 800.000 jeunes sans papiers, arrivés enfants sur le territoire des États-Unis. Cette décision a été suspendue par les tribunaux.

En 2018, le ministre de la Justice de l’époque, Jeff Sessions, annonçait la mise en œuvre d’une politique migratoire “tolérance zéro”. Les enfants de migrants devaient être séparés de leurs parents, ces derniers étant placés en détention dès leur entrée sur le territoire américain. Cette mesure avait provoqué un tollé national, notamment après la parution de photos montrant de jeunes enfants traumatisés. Un an plus tard, sous la pression de législateurs et d’avocats, Donald Trump signait un décret abrogeant cette mesure.

Javier Garrido, 33 ans, immigrant hondurien, est arrivé aux États-Unis avec son fils âgé de 4 ans à l’époque, dont il a été séparé pendant trois mois.

“Quand j’ai pris la décision de fuir, c’était une question de vie ou de mort. J’ai quitté mon pays en mars 2018. Je me suis rendu aux autorités et demandé l’asile. Ils m’ont incarcéré pendant trois jours et m’ont enlevé mon fils. Ils me l’ont pris. Ils m’ont laissé à la frontière, au Texas, et ont emmené mon fils à New York.

C’était dur. Je n’aurais jamais imaginé qu’ils me l’enlèveraient. Si j’avais su, je serais resté dans mon pays et j’aurais affronté toute cette violence plutôt que d’être séparé de mon fils. Quand ils l’ont emmené, la première chose que l’officier m’a dite, c’est qu’ils allaient le mettre à l’adoption ici, aux États-Unis. C’était horrible. Si j’avais su qu’ils me prendraient mon fils, je ne serais pas venu.

Ça a duré trois mois, moi quelque part et mon fils ailleurs. Ils m’ont dit qu’ils me déporteraient avec lui, mais j’ai dit que je m’en fichais, du moment que je le retrouvais, que je repartirais au Honduras et que je demanderais l’asile ailleurs, mais que je voulais mon fils.

Le jour où s’est retrouvés, c’était le plus beau jour de ma vie, aussi beau que le jour de sa naissance. J’étais tellement heureux quand ils me l’ont rendu! Je devenais fou à me demander si je le retrouverais un jour, ou si une famille finirait par l’adopter.

Séparer une famille, c’est la chose la plus triste qu’ils puissent faire. Je ne le souhaite à personne. Je pense qu’ils ne devraient pas faire ça. Si quelqu’un arrive ici avec ses proches, ils devraient les renvoyer ensemble, pas les séparer. C’est trop dur.

J’ai passé environ deux mois sans aucune nouvelle de mon fils, sans savoir où il était. Je ne savais rien. J’ai dû appeler des proches au Honduras, pour qu’ils se renseignent. Je ne souhaite à personne de vivre ça.”

