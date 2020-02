Près de 43 500 employés du secteur public au Québec gagnent plus de 100 000 $

Stefan Bhler / EyeEm via Getty Images Photo Taken In Canada, Montreal

MONTRÉAL — La Fédération canadienne des contribuables a calculé que près de 43 500 employés du secteur public québécois gagnent plus de 100 000 $ par année.

L’organisme, qui milite pour un gouvernement minceur et des impôts plus bas, espère que ses conclusions inciteront le Québec à être plus transparent dans ses dépenses — et à publier chaque année la liste de ses employés à salaires élevés, comme le font l’Ontario, l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan.

La plus récente liste en Ontario, publiée en mars dernier, révélait que plus de 151 000 fonctionnaires avaient gagné 100 000 $ ou plus dans cette province en 2018.

Le porte-parole de la Fédération, Renaud Brossard, a indiqué mardi que l’organisme avait utilisé la loi québécoise sur l’accès à l’information pour demander des informations à plus de 2000 organismes publics provinciaux et municipaux.

Selon M. Brossard, 450 organismes publics ont refusé de répondre pleinement aux demandes d’accès, mais 1688 autres se sont conformés à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Les données colligées par la Fédération révèlent que 43 469 employés du gouvernement québécois et des municipalités gagnent plus de 100 000 $ par an, ce qui coûterait aux contribuables environ 5,3 milliards $.