Le travail des préposés à l’entretien ménager maintenant reconnu à sa juste valeur

MONTRÉAL — Les entreprises d’entretien ménager ont craint le pire lors du premier confinement en mars dernier, puisque les immeubles commerciaux constituent, pour plusieurs d’entre elles, la grande majorité de leurs clients.

Six mois plus tard, les activités ont repris et le nombre de contrats a explosé.

Les préposés au ménage qui avaient l’habitude de se fondre dans le décor sont désormais plus visibles qu’avant et leur présence rassure les quelques travailleurs qui s’activent dans les tours de bureaux.

«Les clients veulent voir nos employés sur place», explique la vice-présidente des communications et du marketing chez Services Roy, Véronique Allard.

«Comme nos employés travaillent habituellement le soir ou la nuit on a donc ajusté les quarts de travail pour que certains d’entre eux se partagent des quarts de jour. On s’est même procuré des dossards pour les identifier», poursuit-elle.