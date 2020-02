Prénommé Hitler, ce Panaméen n'a pas la vie facile pour s'inscrire sur les réseaux sociaux

Il explique ainsi qu’il ne peut pas renseigner son prénom pour ouvrir un compte sur Facebook ou Google, à cause des règles d’utilisation et de modération de ces plateformes.

Hitler Cigarruista est habitué à tous les inconvénients liés à son nom. «Avec un nom qui a un tel poids politique, idéologique et humain, vous voyez de tout: des gens qui vous regardent comme si vous l’aviez choisi, ou pensent que votre père est fasciste», explique-t-il à El Pais.

Il raconte une anecdote arrivée lors d’un voyage en Allemagne: «La première fois que j’ai pris l’avion pour l’Allemagne, j’ai remis mon passeport et la fille qui était en douane ne pouvait pas le croire. Elle a appelé plusieurs de ses collègues. Ils m’ont demandé si c’était vraiment mon nom, entre rires et surprise. Mais rien de plus, ils m’ont approuvé et je suis entré (dans le pays).»

Hitler Cigarruista reste optimiste: «Personne n’oublie mon prénom. Certains me reconnaissent encore après 20 ans et me saluent d’un “Hi Hitler”. Cela n’arriverait pas avec un Pedro».

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

