Les premiers tests rapides arrivent en Ontario; le Québec doit attendre

OTTAWA — Les autorités canadiennes de la santé publique disent que les premiers tests de dépistage rapides ont été envoyés en Ontario, et ce, même si le Québec a davantage de cas déclarés.

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que le Canada avait reçu des «centaines de milliers» de tests rapides de la pharmaceutique Abbott qui sont en cours de distribution à l’échelle du pays. Deux camions transportant des tests sont déjà arrivés en Ontario, a-t-il dit.

Dr Howard Njoo, sous-administrateur de l’Agence de la santé publique du Canada, n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi la province avait obtenu des tests en priorité.

«Avec ce qui se passe sur le terrain, en Ontario, on a décidé d’envoyer la première livraison des tests rapides en Ontario. Mais c’est sûr qu’avec les autres livraisons, il y aura (...) assez de tests rapides pour toutes les provinces et territoires», a-t-il dit en conférence de presse.

Selon la formule négociée avec les provinces et territoires, Ottawa gardera 20 % des tests rapides en réserve pour les urgences et les éclosions au pays et les 80 % qui restent seront distribués au prorata de la population canadienne.