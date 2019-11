Une première tempête de neige à l'assaut du Québec en début de semaine

Pour le moment, Environnement Canada prévoit de 10 à 15 centimètres de neige sur le sud et le centre du Québec et possiblement davantage sur l’Estrie, la Beauce et l’Est québécois. La neige sera accompagnée de vents forts, particulièrement sur le centre et l’est du Québec, ce qui rendra les déplacements difficiles.

«L’Estrie, le centre du Québec et l’est du Québec, soit le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord, n’y échapperont pas, mais l’intensité reste à voir,» dit-il.

«Ça peut toucher Montréal, mais disons que les régions plus au sud ont la plus forte probabilité d’avoir des quantités de neige importantes parce que la dépression va glisser le long de la côte est américaine. Donc, ces régions étant plus près du système, des quantités de précipitations plus importantes sont attendues.»

Toutefois, il pourrait s’agir que d’un avant-goût de l’hiver puisque Dame nature serait tentée de jouer au yo-yo, précise le météorologue.

«On est dans un régime hivernal pour la dizaine de jours à venir. Par contre, après le 20 novembre, la grande majorité des modèles nous ramènent à des températures plus près des normales et même au-dessus. On pourrait donc avoir un retour de l’automne, si je peux m’exprimer ainsi, à la fin du mois de novembre, avec un mercure qui pourrait retourner autour de 7 ou 8 degrés Celsius le jour.»

Entre-temps, le Québec devrait connaître un bon refroidissement, avec une température d’environ moins 15 degrés Celsius la nuit, avec le facteur éolien.

Quant à savoir quel genre d’hiver on aura, il faudra toutefois attendre encore un peu pour avoir une bonne idée.

«Il va probablement falloir attendre la fin du mois de novembre», affirme M. Parent expliquant qu’aucune tendance claire ne se démarque pour l’instant, sauf une.

«Présentement, ce qu’on surveille c’est cette masse d’eau plus chaude sur le nord-est du Pacifique, le long de la côte de la Colombie-Britannique. Parfois, ça va influencer la circulation générale de l’atmosphère, ce qui pourrait nous amener de l’air un peu plus froid lorsqu’on regarde les épisodes dans le passé.»

