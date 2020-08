Une première statue de «vraies femmes» inaugurée à Central Park

TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

C’est une petite brèche dans un paysage de monuments urbains dominés par les hommes blancs: Central Park a depuis mercredi sa première statue honorant de «vraies femmes», deux blanches et une noire, trois pionnières de la lutte pour les droits des femmes.

Le monument de bronze représente Sojourner Truth (1797-1883), Susan Anthony (1820-1906), et Elizabeth Stanton (1815-1902) - trois militantes pour les droits des femmes et contre l’esclavage, rassemblées autour d’une table, apparemment en pleine discussion.

Réalisée par l’artiste Meredith Bergmann, la statue borde l’une des allées plus fréquentées du parc, la «Promenade des Écrivains» (Literary Walk), non loin des statues de Shakespeare, du poète Robert Burns ou de Sir Walter Scott.

«Ce que nous demandons, c’est une histoire complète et juste (...) reflétant la contribution des femmes et des personnes de couleur, et nous ne nous arrêterons que quand nous l’obtiendrons», a-t-elle déclaré.