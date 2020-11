Après avoir rapidement félicité Joe Biden pour son élection à la présidence des États-Unis, Justin Trudeau a appelé le président élu, faisant fi du fait que Donald Trump n’a toujours pas concédé la victoire.

Le premier ministre Trudeau a d’abord publicisé l’appel téléphonique sur son compte Twitter, lundi après-midi.

“J’ai parlé avec @JoeBiden et je l’ai encore félicité pour son élection. Nous avons déjà travaillé ensemble et nous sommes prêts à reprendre ce travail et à relever les défis et opportunités auxquels nos 2 pays sont confrontés, notamment les changements climatiques et la COVID-19”, a écrit Justin Trudeau.