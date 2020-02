Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador démissionne

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick Dwight Ball (photo d'archives)

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, quitte son poste.

La démission surprise du premier ministre libéral a été annoncée lundi dans une vidéo publiée sur internet.

M. Ball, qui a été réélu au printemps dernier mais pour former un gouvernement minoritaire, invoque sa volonté de consacrer plus de temps à sa vie privée avec sa famille et ses amis à Deer Lake.

Il a demandé au président du Parti libéral de lancer une course à la direction dès que possible pour lui trouver un successeur.