Le premier ministre Jason Kenney veut nouer de meilleurs liens avec le Québec

L’ancienne première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, a rappelé cette semaine qu’elle s’était souvent rendue au Québec pour défendre Énergie-Est. Aujourd’hui cheffe de l’opposition, elle veut obtenir plus de précisions sur le rôle et les coûts du bureau annoncé par son successeur.

Selon elle, l’important est de construire des ponts et non de les brûler. Elle a souligné que M. Kenney ne s’était pas aidé par ses déclarations belliqueuses et en contestant le point de vue du Québec sur l’énergie et la péréquation.

«Le problème est moins d’avoir un bureau (au Québec) que de cesser d’attaquer quiconque soumet un point de vue différent», a-t-elle dit.